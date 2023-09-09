شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– أخصائي أول تخطيط أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

– مهندس تقدير/ مدني (الرياض).

– رسام/ مصمم مدني (تبوك).

– مهندس المخاطر (الرياض).

– أخصائي تقنية المعلومات (الرياض).

– مهندس المناقصات والدعم الفني (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)