وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي العقارات والضيافة.

– مدير الإستراتيجية والتحول.

– مدير خدمات الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

– مدير أول الإستراتيجية والتحول/ التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)