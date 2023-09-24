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12 وظيفة شاغرة في متاجر بنده

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شكرا لقرائتكم 12 وظيفة شاغرة في متاجر بنده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (12) وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “محاسب زبائن”؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في منطقة نجران.

شروط وظائف متاجر بنده

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يتشرط وجود خبرات سابقة.

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 سبتمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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