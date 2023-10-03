شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً

– مساعد مدير تطوير الأعمال (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، علوم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل بيانات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، علوم الكمبيوتر، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)