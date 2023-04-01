توقعات مولود برج الجوزاء من السبت 1 نيسان إلى السبت 8 نيسان 2023

مهنياً: يتغير قدرك وتفرح ببعض الفرص لتجتاز دورة من التجدّد فتصحّح ما كان عالقًا، وتنطلق بقوة اكبر مع الطوالع الفلكية الواعدة من برج الحمل ما يعني ان الجو الفلكي العام جيد يحمل فرص الازدهار المتنوعة فلا تقف مكتوف اليدين مراقبا قطار الحظ يمر دون الاستفادة منه فترة مثمرة جدا نظم شغلك ونظم وقتك.البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في برج الاسد فتتمتع بطاقة مهمة ونشاط وثقة بالنفس تعتبر من الابراج القوية

عاطفياً: قد تتدهور العلاقة مع الشريك وتصل الامور الى حافة الهاوية بسبب عدم التفاهم مع وجود كوكب الزهرة في الثور المواجه لبرجك الذي يجعل الاوضاع العاطفية والعائلية دقيقة جدا تسبب لك مواقف نزاعية فلا تقحم نفسك في مواقف صعبة للعازب حاول ان تتعامل بموضوعية مع الاحداث وبادر المصالحة والتسامح لاستعادة موقعك في قلب الحبيب