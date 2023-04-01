القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: يعدك هذا الشهر بالنجاح والسعادة والتجديد والتشويق كما يحمل اليك هدية كبيرة تتلقاها بفرح فتبدأ مرحلة نارية بصورة ممتازة فالاجواء سهلة والكواكب تتنقل في مواقع داعمة المشتري الشمس وعطارد من الحمل ما يجعلك تحقق ارباحا مادية ومعنوية على السواء وتلاقي التقدير فتبدو متحمسا في كل الاتجاهات لكن فقط انتبه من يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الاسد ما يسبب لك القلق الهموم التاخير والتاجيل والتوتر والعصبية
عاطفياً: تعيش احلاما سعيدة وتنطلق نشيطا متحمسا لاقتحام مجالات جديدة او مغامرات لم تعرفها في السابق تحت تاثير الزهرة من الثور ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار وتعزز الثقة تبدو واضحًا في مواقفك الايجابية تجاه الشريك والاولاد والاهل للعازب.إنّه أسبوع مناسب للإرتباط الجدّي وللتأكيد على الروابط وتعزيز العواطف والتعاطف مع الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج العذراء من السبت 1 نيسان إلى السبت 8 نيسان 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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