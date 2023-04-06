حقائق مهمة عن متلازمة القولون العصبي: النساء أكثر عرضة للإصابة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد شهر أبريل هو شهر التوعية بالقولون العصبي، وتقديم الدعم للذين يعانون من متلازمة القولون العصبي «IBS»، ومشاركة المعلومات والحقائق المهمة عنه، وعلى مدار أيام الشهر تحرص المنظمات المسؤولة على زيادة الوعي العام بمرض القولون العصبي، والمساعدة في تجنب الإصابة به بقدر ما يمكن.

حقائق عن القولون العصبي

وفي شهر التوعية من إصابته، قدم موقع healthline العالمي، المعني بشؤون الصحة العامة، مجموعة من الحقائق المهمة عن متلازمة القولون العصبي «IBS»، التي من أبرزها:

- يعد القولون العصبي هو أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعًا، حيث يؤثر على نحو 10٪ من الأشخاص في العديد من دول العالم.

- في كثير من الأحيان يمكن أن يكون من الصعب التعايش مع متلازمة القولون العصبي، مما يحد من أنشطة الشخص المصاب، ويؤدي إلى شعوره بالتوتر والاكتئاب، ولهذا السبب، في عام 1997، خصصت المؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي «IFFGD» شهر أبريل، ليكون شهر التوعية بالـ IBS.

ويحدد الخبراء الإصابة بالقولون العصبي بالإشارة إلى مجموعة من الأعراض، وتشمل هذه الأعراض:

- آلام في البطن.

- الانتفاخ.

- الإمساك.

- الإسهال.

إحصائيات عن متلازمة القولون العصبي

- يؤثر القولون العصبي على حوالي 10٪ من الأشخاص في عدد من الدول، على رأسها الولايات المتحدة.

- تزيد احتمالية إصابة النساء بمتلازمة القولون العصبي بمعدل مرتين أكثر من الرجال.

- الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، هم أكثر عرضة للإصابة به أكثر من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.