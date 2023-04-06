محمد فؤاد رجع شباب.. كيف خسر وزنه ليظهر بجسد رياضي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح صغيرة وملابس أنيقة تصدر الفنان محمد فؤاد، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة عبر حسابه الرسمي، أصابت كثير من متابعيه بحالة من الانبهار، نظرا لظهوره كشاب ثلاثيني، ما دفعهم للتساؤل عن سبب التغيير المفاجئ.

سر خسارة محمد فؤاد لوزنه

كشف محمد فؤاد في تصريحات تليفزيونية، سبب خسارة وزنه بهذا الشكل، موضحا أنه خضع إلى عملية تكميم المعدة، وأنه ما يزال ملتزما في الوقت الحالي بنظام غذائي يسير عليه بانتظام، مؤكدا أنه ممنوع من تناول الخبز تماما.

عملية تكميم المعدة

عملية تكميم المعدة، عبارة عن إجراء جراحي لإنقاص الوزن، وعادةً ما يتم تنفيذ هذا الإجراء باستخدام المنظار، الذي يتضمن إدخال أدوات دقيقة عبر شقوق صغيرة متعددة في الجزء العلوي من البطن، وعند إجرائها يتم استئصال 80% تقريبًا من المعدة، مع ترك جزء منها يشبه الأنبوب وفي حجم وشكل ثمرة الموز، بحسب موقع «مايو كلينك».

أسباب إجراء عملية تكميم المعدة

عند إجراء عملية تكميم المعدة، يلازم الإجراء تغييرات هرمونية تساعد على إنقاص الوزن، وتخفيف الحالات المرضية المرتبطة بزيادة الوزن، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.

ويتم إجراء تكميم المعدة لمساعدتك على إنقاص الوزن الزائد وتقليل مخاطر المشكلات الصحية المحتملة المتعلقة بالوزن، التي تهدد الحياة، وتشمل ما يلي:

- مرض القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.

- ارتفاع الكوليستيرول.

- انقطاع النفس الانسدادي النومي.

- مرض السكري من النوع الثاني.

- سكتة دماغية.

- السرطان.

- العقم.