توقعات مولود برج السرطان من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023

مهنياً: تحالفك التاثيرات الجيدة التي تحمل اليك محادثات ونقاشات موفقة فتكون انطلاقة الاسبوع جيدة ومشجعة بوادر انفراج وتقدم ربح واخبار سارة بالرغم من الجو العام الناري المعاكس والتحديات مع وجود الشمس والمشتري في مواجهة برجك من الحمل الا انك سوف تسعى جاهداً للوصول إلى القمّة، وبالتالي من الطبيعي أن يرافقك النجاح على مختلف الاصعدة مهنيا دراسيا وحتى عاطفيا قد تكلف بمهمات اساسية التي قد تاخذك في سفر خارج البلاد

عاطفياً: حاول ان تستفيد من تاثيرات الزهرة في الثور في بداية هذا الاسبوع بحيث يخيم على الاجواء العاطفية فصلا جديدا فتعيش حياتك الشخصية بعذوبة تامة وبالحوار الرقيق إن الدورة الايجابية ستكون مؤثرة على كافة نواحي حياتك العاطفية وقد يحمل اليك حدثًا عائليًا سارًا كولادة طفل او ربما زواجًا يتعلق باحد الاولاد للعازب الاجواء دافئة تمنحك الفرصة للتعرف الى شخص مميز تخطط معه للمستقبل