القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: تقلب الصفحة وتصل الى منعطف طريق مهم جدا ونحو نشاطات جديدة ووعود من الكواكب تتطلب منك الجهود من اجل بلورة المشاريع والافكار ووضع حجر الاساس لبعضها اجواء ايجابية تواكب تطورك وتهنئك على بعض الانجازات لكن عليك ان تكون حذرا جدا يومي السبت والاحد مع وجود القمر في مواجهة برج من العقرب الذي يسبب لك تراجعا مهنيا دراسيا وماديا ما يجعلك مضطرا لاتخاذ تدابير ضرورية لانتاج عمل افضل في هذه الايام الصعبة
عاطفياً: واخيرا ترتاح من مواجهة الزهرة من الثور مع وصول كوكب الحب الى برج الجوزاء الهوائي الصديق يوم الاربعاء حاملا اجواء استثنائية ومفاجآت كثيرة تسعدك حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الشريك والاولاد فأنت تعلم أن هذه اللحظات لا تعوض للعازب, سوف تقع في الحب من النظرة الأولى، كما أنّك قد تستعيد حباً قديماً أو قد تخطب أو تتزوّج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج الدلو من السبت 8 نيسان إلى السبت 15 نيسان 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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