إليك أبرز الإطلالات للسهرات الرمضانية على طريقة هيفاء وهبي

لم تتخل هيفاء وهبي عن إطلالاتها الأنثوية الرقيقة طوال شهر رمضان فمنذ الأيام الأولى ظهرت بإطلالة سوداء خطفت بها الأنظار، إلى جانب الكثير من الإطلالات التي تناسب الأجواء الرمضانية وفصل الربيع، إليك إطلالات هيفاء وهبي التي تناسب السهرات الرمضانية.

إطلالات هيفاء وهبي الرمضانية

اعتمدت هيفاء وهبي في الأيام الأولى فستان باللون الأسود وتميز بقصة الكيب من أعلى الذراع وأطراف منسدلة على طول الفستان مع ياقة مرصعة بالكريستال الفضي.

وأكملت هيفاء وهبي إطلالاتها بعقد مرصع بالكريستال الفضي اللامع على شكل هلال وأقراط صغيرة تحمل نفس التصميم واختارت صحيفة يد صغيرة باللون الأصفر.

الإطلالة الثانية اعتمدت على فستان بقصة فضفاضة مفتوح من الأسفل ومزين بنقوش هندسية جمعت بين اللونين اللبني والبييج، وانتعلت حذاء فضياً لامعاً وأكملت أناقتها بتسريحة الشعر الويفي المنسدل مع الرفعة الأمامية على شكل ذيل حصان.

إطلالات رمضانية للسهرة على طريقة هيفاء وهبي

كثير من إطلالات هيفاء وهبي يمكن اعتمدها للسهرات الرمضانية حيث إنها تتميز بالنقوش الذهبية إلى والفضية، وكان من بينها العباءة الطويلة باللونين الأسود والذهبي التي ظهرت بها الفنانة اللبنانية في رمضان الماضي.

تميزت إطلالة هيفاء وهبي بالأكمام متوسطة الطول، ومن الخلف تزينت بكلمات بالخط العربي من اللون الذهبي على خلفية سوداء.

ونسقت هيفاء وهبي إطلالاتها بثوب أسود وسروال جينز وحذاء بكعب عال وحقيبة من نفس اللون، إضافة إلى مجوهرات أنيقة مناسبة مع تلك الإطلالة الفخمة التي نالت إعجاب الجمهور.

لجأت هيفاء وهبي إلى قصة الكاب من خلال إطلالتها التي جاءت باللون الأزرق المزركش ببعض الرسومات باللونين الزيتي والأزرق معاً، وأسفله قميص باللون الأبيض وبوت طويل باللون الأسود.

الأثواب المزركشة لم تغب عن إطلالات هيفاء وهبي خاصة أنها تناسب الأجواء الرمضانية، فقد خطفت الأنظار من قبل بفستان باللون البرتقالي والذهبي معاً مزيناً برباط على الخصر وفتحة عنق على شكل V وبفتحة ساق أمامية.

وبإطلالة ساحرة عبارة عن فستان أخضر اللون من توقيع المصمم اللبناني أنطوان قارح، خطفت هيفاء وهبي الأنظار بتصميم يجمع ما بين العباءة والفستان وتطريز ذهبي على الأكمام والياقة وجاء الثوب منسدلاً فضفاضاً حتى الأسفل.

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