طريقة عمل الكعك بالسمن الساخن بخطوات فاطمة الحاتي.. زي المحلات بالظبط

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، تعد طريقة عمل الكعك بالسمن الساخن، واحدة من أولويات السيدات قبل اقتراب أيام العيد، خاصة مع تباين الأسعار بالمحلات والمخابز الكبرى، ما يدفعهن للبحث عن خطوات وطرق عمل الكعك في المنزل، بطريقة تشبه الجاهز ولكن بوقت وتكاليف أقل.

طريقة عمل الكعك بالسمن الساخن

تعد طريقة عمل الكعك بالسمن الساخن، هي الطريقة الأقدم والتقليدية التي اعتمدتها السيدات قديمًا، وأطلقوا عليها الكعك بالسمن المقدوح، إذ تعد من أسهل الطرق ولا تحتاج مكونات كثيرة، ويرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل الكعك بالسمن الساخن، بخطوات الشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير الكعك بالسمن الساخن

كيلو دقيق أبيض.

500 جرام سمن.

نصف كوب سمسم نيء.

نصف كوب لبن بودر.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ريحة كعك.

ظرف كريم شانتيه بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل الكعك بالسمن الساخن

احضري العجان وضعي فيه الدقيق أولًا، ثم ضيفي بالتدريج باقي المكونات الجافة، من السمسم النيء والملح ثم الباكينج بودر ورئحة الكعك واللبن البودر والكريم شانتيه، وقلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

على الجانب الآخر، أذيبي الخميرة في نصف كوب ماء دافئ، وضيفي لها السكر وقلبيها جيدًا.

على قدر على النار، ضعي السمن حتى تذوب تماما، ثم ضيفيها على الدقيق.

قلبي الدقيق في السمن الساخن باستخدام ملعقة خشبية.

امزجي العجين باليدين جيدًا.

استمري في مزج العجين باليدين حتى يتشرب الدقيق من السمن جيدًا ويصبح العجين ناعمًا.

ضيفي خليط الخميرة إلى عجين الدقيق وامزجي مكونات الكعك جيدًا.

اتركي العجينة ترتاح لمدة ساعة، ثم يتم تشكيلها إلى كرات متساوية الحجم وانقشيها بالمنقاش.

رصي حبات الكعك في الصاجات واتركيها لمدة ربع ساعة لتختمر سريعا.

ادخلي صاج الكعك إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة دقائق قليلة حتى لا يحترق.