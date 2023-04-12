صيغة دعاء قبل الإفطار لجلب الرزق.. كان يردده سيدنا موسى «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بدء العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان المبارك واستقبال الثُلث الأخير من الشهر الكريم، يحرص ملايين المسلمون حول العالم على استغلال ساعة الإجابة، خاصة قبل رفع آذان المغرب، لرفع اديهم لله سبحانه وتعالى، مرددين الدعاء راجين الله عز وجل بالاستجابة وتحقيق ما يتمنوه، خاصة بتلك الأيام المباركة، وساعات الاستجابة.

تعرف على صيغة دعاء لجلب الرزق قبل الإفطار

ويتساءل الكثير من المسلمون عن صيغة دعاء لجلب الرزق، لترديده قبل الإفطار، إذ أكد الداعية الراحل، الدكتور محمد وهدان، عبر قناة «الناس» إن هناك صيغة دعاء كان يرددها سيدنا موسى، وذُكر بسورة «القصص» وذلك لجلب ووسع الرزق.

وأكد الداعية الراحل، محمد وهدان، إن صيغة دعاء الرزق، التي وذُكرت بسورة «القصص» على لسان سيدنا موسى، هي: «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ».

لا فلاح دون صلاة

وأشار الدكتور الراحل محمد وهدان، إلى أن الشرط الأساسي لجلب الرزق، هو إقامة الصلاة: «لازم تصلي عشان ربنا يكرمك، لازم تسجد له، البيت اللي مفهوش صلاة رزقه ضيق ولا يسكنه الملائكة»، متابعًا: «الصلاة والأذكار أولاً».