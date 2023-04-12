أبراج تتشابه صفاتها مع شخصية «دنيا سمير غانم» في مسلسل جت سليمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بإطلالة مميزة استطاعت الفنانة «دنيا سمير غانم» أن تخطف قلوب المتابعين بعد ظهورها في مسلسل «جت سليمة» الذي عادت من خلاله إلى الدراما الرمضانية وذلك بعد غياب طال لمدة 3 سنوات.

الفنانة دنيا سمير غانم

ظهرت الفنانة «دنيا سمير غانم» في المسلسل تجسد فتاة تدعى «سليمة» وهي جميلة وطيبة الطبع، تتعامل بالفطرة مع الجميع، مما يوقعها في الكثر من المشاكل نتيجة لذلك يقدم موقع «هن» الأبراج الفلكية التي تتوافق شخصيتها مع صفات «سليمة».

جاءت من ضمن الأبراج التي تتوافق شخصيتها مع صفات الفنانة «دنيا سمير غانم» في مسلسل جت سليمة، «برج الحوت» الذي تتميز شخصية أصحابه بالهدوء والحب مثل «سليمة» كما إنه إنسان شديد اللطف، بارع التفكير لا يبخل بمعلومة ممكن أن تفيد غيره وذلك بحسب موقع«pinkvilla».

برج «السرطان» من ضمن الأبراج التي تتواقف شخصيتها مع شخصية «سليمة» في المسلسل فهو برج حنون للغاية ، ولديه مشاعر رومانسية حساسة قد يشعر بالمحيطين بها في معظم أوقاته وكما أنه يعامل من حوله بطريقته الخاصة ويستغرق وقتا طويلا لتطوير مستوى من الراحة.

برج الميزان من الأبراج التي تتشابه شخصيتها مع «دنيا سمير غانم» في المسلسل، فمولود برج الميزان إنسان متعاطف ومؤدب جدًا ويعتقد أنه يجب إظهار اللطف للجميع لذلك سوف يدافعون دائمًا عن الصغير ولديه قدرة كبيرة على تحمل المسئؤلية.

مسلسل جت سليمة

تدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول فتاة تعثر على كتاب مسحور، يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية، والعمل من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومحمد سلام، وخالد الصاوي، وهالة فاخر، بالإضافة إلى سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد.