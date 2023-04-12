الامارات | كرات الطاقة بالفول السوداني.. «وصفة صحية لما تضمه من بروتين وفيتامينات ومعادن مفيدة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل وصفة كرات الطاقة بالفول السوداني مصدراً مهماً لما يحتاج إليه الجسم بعد ساعات من الصيام. وتتميز بأنها وصفة صحية لما تضمه من بروتين وفيتامينات ومعادن مفيدة، إذ تعتمد على التمر الذي يعد مصدراً غنياً بالألياف الغذائية، وهو ما يجعل له دور في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من بعض الاضطرابات المعوية. كما تحتوي على العديد من المعادن، ومن بينها الحديد، ما يجعل التمر يلعب دوراً جيداً في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. ويساعد الحديد على إمداد الجسم بالطاقة والتخلص من التعب الناتج عن فقر الدم.

أيضاً تتضمن الوصفة حبوب الشيا التي تعزز من صحة العظام، لاحتوائها على العديد من المركبات المهمة، مثل: المغنيسيوم، والكالسيوم، والفسفور، إذ تعمل هذه المركبات على الحفاظ على كثافة العظام.

لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار، الشيف الإماراتية سارة الشحي من «إرث أبوظبي»، تقدم لنا مجموعة من الوصفات البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

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