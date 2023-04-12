الجمهور يتوقع كشف «شوقي» سر «دلال» لـ جعفر العمدة.. لماذا قابلت بلال شامة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الـ21 من مسلسل جعفر العمدة التي نال إعجاب الكثير من المتابعين منذ انطلاق أولى حلقاته خاصة بعد لحظة خروجه من السجن التي كان ينتظرها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل معرفة ماذا يفعل الفنان محمد رمضان في عائلة فتح الله وكيف سينتقم منهم.

المقابلة بين دلال وبلال شامة

من بين الأحداث التي شهدتها الحلقة الـ 21 من مسلسل جعفر العمدة هى لحظة التقابل بين «دلال» الدور التي تجسده الفنانة إيمان العاصي مع بلال شامة وبدأت المقابلة على مساومة بينهما وإخبارها بأن ابن جعفر عايش ولم يمت، وطلب منها 15 مليون جنيه لقتله والتخلص منه.

خلال المقابلة التقط شخص أرسله شوقي فتح الله شقيق دلال صورة تجمعها مع بلال شامة وذلك لمعرفة ما الذي تفعله ويدور في دماغها، الأمر الذي جعل الكثير يتساءل عن هل سيرسل شوقي الصورة لجعفر الدور الذي يجسده الفنان محمد رمضان.

توقع عدد كبير من الجمهور أن الصورة سوف يهدد بها «شوقي فتح الله» شقيقته دلال وأنه سوف يرسلها إلى زوجها جعفر إذا لم تقم بإرسال الأخبار إليه عن جعفر: «الصورة دي شوقي هيستخدمها ضد دلال عشان تخبره عن جعفر خاصة لما هالة صدقي طردت الخادمة» وتوقع البعض الآخر أن بلال شامة سوف يموت وهو يجري من جعفر وسيموت السر معه: «بلال شامة هيموت وهو بيجري من جعفر والسر هيموت معاه».

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان ويشارك معه مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.