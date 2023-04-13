الامارات | «قصر الوطن» يتلألأ في أمسيات رمضان.. بالصوت والضوء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الأولى خلال شهر رمضان المبارك، سيتمكّن زوّار «قصر الوطن

» من الاستمتاع بمشاهدة عرض الصوت والضوء مساءً في الأجواء الخارجية للمعلم الشهير في أبوظبي.

وسيتمكّن الزوّار من الاستمتاع بهذا العرض، الذي يقام على الواجهة الخارجية للمبنى الرئيس لـ«قصر الوطن

»، ليعكس روعة وبهاء القصر في مشهد فني بديع، يستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات، عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول ينتقل خلالها الزوّار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق. ويمزج العرض بين الموسيقى الإماراتية التقليدية واللمسات المستقبلية، في تجربة بصرية غامرة، تسلط الضوء على الإنجازات المهمة والمعالم التي رسمت ملامح دولة الإمارات.

ويستقطب عرض الصوت والضوء في «قصر الوطن

» الزوّار من مختلف أنحاء العالم، ليجعل منه الوجهة الأمثل للاحتفال بالأمسيات الرمضانية في الأجواء الخارجية المميزة.