الامارات | الصين: سنصنع أول طوبة من تربة القمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم الصين البدء في بناء قاعدة قمرية في غضون خمسة أعوام، إذ ستبدأ بإعداد قوالب طوب من تربة القمر، وفقاً لما قاله علماء على صلة بالمشروع، بحسب ما ذكرته صحيفة «تشاينا مورنينغ بوست».

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن دينج ليون، أحد كبار العلماء بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، قال لوسائل إعلام محلية: «إنه سيتم تصنيع أول طوبة من تربة القمر، خلال مهمة (شانج 8) في عام 2028 تقريباً».

وكانت الصين قد ذكرت سابقاً أنه من المرجح أن تعمل قاعدتها القمرية بالطاقة النووية، كما ستشمل مركبة هبوط، وحاوية، ومركبة مدارية، ومركبة لنقل روّاد الفضاء وأجهزتهم، وسيتم إعدادها جميعها خلال مهمات (شانج 6 و7 و8). ولم يتضح ما إذا كانت القاعدة بأكملها ستُبنى من تربة القمر.

وقال دينج ليون لصحيفة «تشاينا ساينس »، في حوار منفصل: «في النهاية يعد بناء حياة بعيداً عن الأرض أمراً ضرورياً، ليس فقط من أجل رغبة البشرية في استكشاف الفضاء، ولكن من أجل الاحتياجات الاستراتيجية للصين بصفتها قوة فضائية».

يذكر أن الصين أرسلت بالفعل مجسّات للقمر، وبنت محطتها الفضائية، وتتطلع لاستكشاف المريخ، إذ تنافس الولايات المتحدة تحديداً لتكون أول من يتمكن من استكشاف الموارد المعدنية والموارد الأخرى بعيداً عن الأرض.