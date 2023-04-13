الامارات | مشاهير يجربون التمثيل لأول مرة في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إلى جانب نجوم الفن الذين تكتظ بهم الأعمال المشاركة في السباق الدرامي الرمضاني، يشهد هذا الموسم خوض عدد من المشاهير في مجالات مختلفة تجربة التمثيل لأول مرة، وبعضهم كان مفاجأة للجمهور.

وحظي المسلسل الدرامي التاريخي «سره الباتع» بالعدد الأكبر من المشاهير الذين قاموا بـ«شيفت كارير»، بعد أن أسند إليهم مخرج العمل خالد يوسف، في أول تجربة إخراج لدراما تلفزيونية له، أدواراً متفاوتة في المسلسل، وحرص كل منهم على الإعلان عن مشاركته في العمل عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هؤلاء الشاعر هشام الجخ، الذي قدم شخصية الشيخ صابر صديق حامد ورفيقه في الكفاح ضد الحملة الفرنسية.

علاوة على الإعلامية الشهيرة بثينة كامل، التي تقوم في «سره الباتع» بدور أم الفنانة ريم مصطفى خلال الأحداث، وذكرت في منشور لها عبر حسبها على «فيس بوك» أن صداقتها الممتدة منذ سنوات مع خالد يوسف شجعتها على الموافقة على خوض أول تجربة تمثيلية لها في سن متأخرة بعد الـ60، وبعد مشوار طويل في الإعلام، مشيدة بمساعدة فريق العمل لها.

تغيير الكارير

كذلك يشارك في المسلسل نفسه الشاعر جمال بخيت، وكذلك الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، الذي نشر صورة له من العمل عبر حسابه على «تويتر» معلقاً: «ضيف شرف في (سره الباتع) ومحاولة لتغيير الكارير».

كما أعلنت المغنية الكويتية شمس في وقت سابق عن مشاركتها في المسلسل، عبر نشرها فيديو من كواليس التصوير تظهر فيه بحارة وترتدي ملابس شعبية. وظهرت في فيديو آخر ترتدي حجاباً وملابس سوداء وقفازات في يديها.

وشهد مسلسل «ستهم» الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، ظهور شيخ المنشدين ياسين التهامي، كممثل لأول مرة في الدراما، في مشهد يجمعه مع السيناريست ناصر عبدالرحمن.

بـ«الواسطة»

بينما كانت مشاركة لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور في مسلسل «عملة نادرة»، الذي تؤدي بطولته زوجته الفنانة نيللي كريم، موضوعاً للجدل بعد أن اتهمه بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يمارس التمثيل بـ«الواسطة» ولكنه لا يجيده.

وفي ردها على هذه الانتقادات، نفت نيللي كريم أنها فرضت زوجها على العمل، مشيرة إلى أنه بدأ التمثيل قبل أن يعود لمصر وسبق وشارك في عمل فني مع الفنانة يسرا قبل أن تتعرف هي عليه بسنتين.

وشاركت الراقصة الاستعراضية بدرة في مسلسل «كامل العدد» الذي عُرض في النصف الأول من رمضان الجاري، واستطاعت أن تلفت انتباه المشاهدين بطريقتها في التحدث باللغة العربية.

مغني مهرجانات مع يسرا

يخوض مغني المهرجانات مصطفى عنبة، تجربة التمثيل هذا العام لأول مرة في مسلسل «1000 حمد الله على السلامة»، الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا. وأشار عنبة في تصريحات سابقة له إلى أنه سبق وعُرضت عليه أدوار أخرى، ولكنه رفضها لأنها لم تكن تناسبه، بينما وافق على المسلسل لوجود الفنانة يسرا فيه.

الجخ قدم شخصية الشيخ صابر صديق حامد ورفيقه في الكفاح بـ«سره الباتع».

لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور أطل في مسلسل «عملة نادرة»، الذي تؤدي بطولته زوجته نيللي كري.