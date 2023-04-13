الامارات | خليج الدلافين يطلق برامج لتثقيف الزوّار بحماية الحياة البحرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق خليج الدلافين، الوجهة المزوّدة بأحدث التجهيزات في مدينة أكوافنتشر المائية في منتجع أتلانتس بدبي، أمس، ثلاثة برامج جديدة للتفاعل مع الدلافين من دون ملامستها. وتدعو البرامج ضيوف خليج الدلافين إلى المشاركة في الجلسات التعليمية والتدريبية التي تنظم يومياً في حجرة دلافين المحيطين الهندي والهادي قارورية الأنف، إلى جانب التوعية بأهمية حماية الحياة البحرية في المحيطات في أنحاء العالم.

وتأتي البرامج الثلاثة الجديدة في إطار جهود خليج الدلافين لتسليط الضوء على هذه الثدييات، وتتضمن تجارب متميزة من دون ملامسة، بما فيها ركوب قوارب الكاياك مع الدلافين والتجديف وقوفاً مع الدلافين، إضافة إلى لقاء الدلافين صباحاً. وطور خليج الدلافين البرامج الموجودة مسبقاً لتمكين الضيوف من التفاعل مع الدلافين بشكل أكبر، مع مراعاة أعلى معايير حماية الحيوان.

ويتمثل الهدف الرئيس لخليج الدلافين في تثقيف الضيوف حول كيفية تغيير سلوكياتهم اليومية للإسهام في حماية المحيطات والبيئة المحلية. ويحظى الضيوف المشاركين في البرامج التثقيفية في حجرة الدلافين بفهم أوسع حول حياة الدلافين ورغبة بالإسهام في حماية الحياة البحرية، بما في ذلك تقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية في الحياة اليومية والحرص على تناول الأسماك من مصادر مستدامة حصراً.

وقالت مديرة عمليات الحيوانات البحرية والاستدامة في «أتلانتس دبي»، كيلي تيمينز: «نحرص في خليج الدلافين على بذل كل ما في وسعنا لرعاية الحيوانات البحرية وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، وتوفير أروع التجارب الترفيهية، مع التركيز بالدرجة الأولى على تقديم تجربة تعليمية غنية بالمعلومات للضيوف».