احتياطات صحية يجب اتباعها عند تناول أطعمة خارج المنزل في رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول وجبتي الإفطار والسحور خارج المنزل في رمضان، أمر يحرص عليه العديد من الأشخاص، رغبة في مقابلة الأصدقاء وأفراد الأسرة، وعيش أجواء مبهجة لتحسس روحانيات وبركات الشهر المبارك، وصنع ذكريات مميزة خلال أيامه.

لكن مع تناول أي من وجبتي الإفطار أو السحور خارج المنزل، يجب الالتزام باتباع بعض قواعد سلامة الغذاء الصحية، تجنبًا للتعرض للإصابة بأي أمراض.

نصائح صحية لتناول الطعام خارج المنزل في رمضان

وفقًا لما ذكره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «cdc»، يجب اتباع تلك الخطوات عند تناول الأطعمة خارج المنزل، وهي:

- ضرورة غسل أو تعقيم يديك جيدًا قبل تناول أي أطعمة.

- اطلب طعامًا مطبوخًا بشكل صحيح.

- تأكد من نظافة الطعام المقدم لك.

- تأكد من أنه تم طهي الأطعمة في درجة حرارة داخلية آمنة، وهذا يشمل اللحوم، والمأكولات البحرية، والدجاج، والديك الرومي أو الطيور الأخرى، والبيض، إذا كان المطعم يقدم لك اللحوم أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو البيض غير المطبوخ جيدًا، فأرسلها مرة أخرى ليتم طهيها حتى تصبح آمنة للأكل.

- تجنب تناول الأطعمة الفاترة، حيث أنه يجب تقديم الطعام البارد باردًا، ويجب تقديم الطعام الساخن ساخنًا.

- إذا كنت تختار طعامًا من بوفيه أو بارٍ للسلطات، فتأكد من أن الطعام الساخن يبخر وأن الطعام البارد مبرد، حيث أنه تنمو الجراثيم التي تسبب التسمم الغذائي بسرعة عندما يكون الطعام في منطقة الخطر، بين 40 درجة فهرنهايت و140 درجة فهرنهايت.