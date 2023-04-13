أنشطة تشغل طفلك في المنزل.. كي لا تعاني مثل منى زكي بمسلسل تحت الوصاية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجاح كبير حققه مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة «منى زكي»، التي تجسد دور امرأة أربعينية توفى زوجها، تاركا لها طفلين تتحمل مسؤوليتهما، ومركب صيد جعلتها تسافر مع طفليها لدمياط، وتضطر لتركهما بمفردهما، حتى تذهب لتستلم المركب، وشعرت خلال فترة بعادها عنهما بالقلق، ما دفعها للاطمئنان عليهما بين الحين والآخر.

الفنانة منى زكي

مسؤولية كبيرة تحملتها الفنانة منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، حيث العمل مع الرجال في الصيد، للحفاظ على حقوق طفليها، إذ تركتهما بمفردهما في المنزل، حتى تركز على ما تقوم به، ونتيجة لذلك نقدم عدة أنشطة تساعد الأطفال على الانشغال في البيت، ويجب على الأمهات تعليمها لهم، خاصة الموظفات.

أنشطة تشغل الطفل في المنزل

من بين الأنشطة التي تساعد الأطفال على الانشغال في المنزل، «مشاريع الفنون والحرف»، حيث من المعروف أن الطفل بطبيعته يحب الفن والإبداع، فمن السهل أن تساعده تلك المشروعات الفنية، أن يشعر بالسعادة، وينشغل عن التعلق بوالدته، وذلك بحسب موقع «madeinapinch».

الرسم والتلوين من ضمن الأنشطة التي تساعد الطفل على الانشغال في المنزل، حيث يجب على الأم، أن تقوم بشراء مسلتزمات الرسم وتتركها له في المنزل، للتعبير عمّا يجول في خاطره، كما أن من ضمن الأنشطة التي تساعد الطفل هى «لعبة الليجو»، أي لعبة المكعبات، وهى من أفضل أنشطة للأطفال في المنزل، وأكثرها تفضيلا دونا عن غيرها.

مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث مسلسل تحت الوصاية حول تسليط الضوء على قانون الوصاية على الأبناء، سواء بعد رحيل الزوج أو الأب، من خلال شخصية «حنان»، التى تقدمها خلال أحداث العمل، وهى سيدة أربعينية يتوفى زوجها ولديها ابن وابنة وتعتمد على ابنها ياسين في الاهتمام بأخته الصغيرة خلال فترة عملها.

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين المميزين، منهم الفنان دياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.