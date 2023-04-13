8 فوائد لتناول سمك التونة.. معلومة أدهشت الطفل ياسين في تحت الوصاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم سهولة تحضيرها وأكلها، إلا أن صيدها صعبا، معلومة عن سمك التونة عرفها الطفل «ياسين» للمرة الأولى، الذي يلعب دور ابن منى زكي «حنان» ضمن أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6، حيث كان الصغير يجلس رفقة «الريس ربيع» مساعد والدته على المركب، ومن ثم تبادلا الحديث عن التونة وصيدها.

أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6

شهدت أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 6 العديد من الأحداث المشوقة، التي جاء من بينها استعانة «حنان» بـ رشدي الشامي «الريس ربيع»، كي يجلس رفقة أطفالها ويعتني بهم، لحين عودتها من مشوارها الطارئ للإسكندرية، لإنقاذ شقيقتها من الحبس.

وخلال رعاية «الريس ربيع» لأطفال «حنان»، بدأ في تبادل الحديث مع ابنها «ياسين»، الذي طلب منه تحضير طبق من التونة لهم، كي يشبعوا جوعهم، ومن ثم بدأ الأول في إخبار الصغير بمعلومات عن سمك التونة، واتسام صيده بالصعوبة البالغة، وهو ما أدهش الطفل.

فوائد سمك التونة

وفق موقع «healthline» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، نستعرض أبرز الفوائد عن تناول سمك التونة سواء معلبة أو عادية، تزامنًا مع ذكرها ضمن أحداث مسلسل تحت الوصاية.

- التونة لها أصناف عديدة، ومع ذلك فهي بشكل عام مصدر ممتاز للبروتين منخفض الدهون والسعرات الحرارية.

- إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك، فإن التونة المعلبة تعد خيارًا جيدًا لأنها منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالبروتين.

- تسبب التونة زيادة الشعور بالامتلاء وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

- تعتبر التونة مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

- تعمل التونة على تحسين جهاز المناعة.

- تعزز قوة الدماغ.

- تساعد على منع تكون الجلطات.

- تعزز من نشاط الدورة الدموية.