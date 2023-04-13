«ياسمين» تساعد المصريات في إيطاليا للحصول على رخصة القيادة مجانا: «حبيت أعمل خير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تواجه بعض السيدات المصرية في الخارج العديد من التحديات، وعلى رأسها البيئة الجديدة، اللغة المختلفة، والعادات والتقاليد، والتي قد تحتاج لسنوات عديدة حتى تتأقلم عليها، وتواجه السيدات المغتربات مشكلة اللغة الأجنبية، خاصة إذا كانت في حاجة لخوض اختبار الحصول على رخصة السيارة، لذا قررت «ياسمين»، أن تقدم كورسًا مجانيًا لتعليم السيدات المصريات كيفية اجتياز اختبار رخصة القيادة في إيطاليا.

ياسمين عبد الحميد، تخرجت في كلية الآداب قسم علم النفس والاجتماع، وتحكي لـ«هن» أنها عانت منذ بداية حياتها في إيطاليا من صعوبة اختبار رخصة القيادة، كونه يتكون من 25 فصلًا باللغة الإيطالية، فضلا عن الاختبار العملي، وبعد شراءها كتاب الوزارة الإيطالية، تعلمت جزءًا كبيرًا من اللغة واستعانت فيما بعد بمدرس لشرح الباقي منها عبر الإنترنت.

«ياسمين» تدعم السيدات المصرية في إيطاليا

«بمناسبة شهر رمضان، قررت أسهل على السيدات، إني أشرح ليهم كل حاجة متعلقة بالرخصة، ككورس مجاني لوجه االله»، هكذا عبرت ابنة محافظة الأسكندرية لـ«هن»، عن كيفية شعورها بمعاناة السيدات المصريات، وتحدي اللغة الإيطالية بالنسبة لهن، فأحبت أن تدعمهن ببعض المساعدة، فأنشأت مجموعة خاصة عبر تطبيق «واتساب» توضح فيها القواعد وترفق معها الصور التوضيحية.

«ياسمين» تشرح كتاب اختبار رخصة القيادة للمصريات مجانًا

على الرغم من وجود عدة بدائل يمكن أن تلجأ لها السيدات، إلا أن معظمها كان مكلفًا بشكل كبير، وفي بعض الأحيان ليس لدى الجميع الوقت الكافي أو القدرة على حضور الكورس، لبعد المسافة، أو أن بعضهن لديهن أطفال صغيرة، ويستغل الإيطاليون حاجتهن للحصول على الرخصة، ويأخذوا منهن مبالغ كبيرة، لذا كانت هذه الورش التدريبية، والمعلومات التي شرحتها «ياسمين» في جمل وعبارات مبسطة، قصرت المسافات، والمال على العديد من المصريات في إيطاليا، وبعد فترة من الكورس، بدأت رسائل الشكر والامتنان تأتي من كل السيدات، عن أنهن نجحن في الاختبار، بفضل مجهودها معهن.