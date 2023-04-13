طريقة عمل النجرسكو للشيف نجلاء الشرشابي.. «مكونات متاحة في مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

النجرسكو أو المكرونة بالفراخ، لها عشاقها الذين يهوون تناولها بمختلف الطرق والوصفات، وتحب الكثير من النساء إعدادها في مختلف الأوقات حتى خلال شهر رمضان، لسهولة تحضيرها وتمتعها بمذاق شهي، لذلك نقدم لكِ خلال السطور الآتية، طريقة عمل النجرسكو، وفق خطوات الشيف «أميرة شنب»، والشيف «نجلاء الشرشابي»، الذين قدموها على شاشة برنامج «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل النجرسكو

المقادير:

- نصف كيلو مكرونة.

- ربع كيلو فراخ.

- ميكس جبن مودزريلا أو رومي.

- بصلتان.

- مشروم.

- ملح وفلفل.

- كيلو ونصف لبن بارد.

- ملاعق كبيرة دقيق.

طريقة عمل النجرسكو بالخطوات

- اسلقي المكرونة، حضري طاسة ضيفي إليها ملعقتين من السمن والزيت.

- ضيفي قطع الفراخ سواء نية أو كانت عبارة عن قطع فراخ.

- قلبي البصل والفراخ معًا ثم ضيفي المشروم وقلبيها، إلى أن تمتزج المكونات مع بعضها ثم يضاف إليها الملح والفلفل والبابريكا.

- قلبيها حتى تظهر رائحة البهارات والفراخ ثم نقوم بإطفاء النار.

- ضعي قطعة من الزبدة والدقيق في إناء، ونقلبها إلى أن يتغير لون الدقيق ثم نضيف إليها القليل من اللبن مع استمرار التقليب إلى أن تمتزج المكونات.

- ضيفي الملح والفلفل، مع الحرص على التقليب المستمر إلى أن يغلي اللبن ويخف قوام البشاميل حتى نقوم بتسوية المكرونة.

- ضيفي الفراخ بالمشروم على المكرونة، وقليل من الجبن الموجودة «مودزاريلا، شيدر، رومي» أو المتاح في المنزل، ونقلبها ثم نضع المكونات في طاجن أو بيركس.

- بعدها نضيف إليها البشاميل إلى أن يمتزح مع المكرونة جيدا.

- ضعيها في الفرن على درجة حرارة عالية على الشبكة الوسطى.

- عندما يأخذ البشاميل لونًا نخرجها، ثم نضيف باقي الجبن وندخلها الفرن مرة أخرى ثم يخرج طاجن النجرسكو بالفراخ ويكون جاهزًا للتقديم ساخنًا.

طريقة عمل النجرسكو على خُطى نجلاء الشرشابي

المقادير:

- مكرونة قلم أو شرائط.

- صدور دجاج فيليه.

- أربعة ملاعق كبيرة دقيق.

- أربعة ملاعق كبيرة سمن.

- بصل.

- كوبان مرقة دجاج.

- زيتون شرائح.

- كوبان لبن.

- مشروم.

- فلفل أخضر رومى

- بهارات.

- بيضة.

طريقة عمل النجرسكو بخطوات سهلة

- لطريقة عمل النجرسكو، اسلقى المكرونة في حلة بها ماء مغلي على النار مع إضافة القليل من الملح والزيت.

- فى طاسة بها سمنة على النار شوحى صدور الدجاج فى السمنة ثم ضيفى البصل ثم المشروم ثم الزيتون والملح والفلفل الأسود.

- فى وعاء أخر على النار، ضعي القليل من السمنة وانتظرى حتى يسيح.

- ضيفي الدقيق وقلبيهم حتى يصبح لونه ذهبي ثم ضيفى الشوربة واللبن وقلبى، وضيفى الملح والفلفل الأسود.

- اخلطى جزءًا من البشاميل مع المكرونة بالسمنة ورشيه بالبقسماط وضعى جزءا من المكرونة الملخوطة مع البشاميل فى البايركس.

- ضيفى خليط الدجاج ثم خليط المكرونة اخلطى البشاميل مع البيضة ثم أضيفى البشاميل على الوجه وأدخلى المكرونة الفرن حتى تمام النضج.