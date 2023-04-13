الامارات | إمام مسجد أردني يوثق بالفيديو ولادة قطة داخل المنبر ( فيديو )

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع إخبارية وصحف أردنية مقطع فيديو وثق خلاله أحد أئمة المساجد في الأردن لقطات نادرة الحدوث لقطة دخلت للمسجد وهي في حالة ولادة وولدت صغارها داخل المنبر.

وقام الإمام بتوثيق لحظات مؤثرة لتواجد القطة الأم مع صغارها داخل المنبر في أحد مساجد سحاب شرق العاصمة الأردنية، فيما ظهرت القطة وهي تحمل صغارها بأسنانها وتتجول بهم، وكان الإمام يمازح احد الحضور مطالبا اياه باحضار (الحلوان) او التحلية التي توزع في الأفراح، وتابع "الليلة سنصلي التراويح وسط هذا المواء".

وتأتي هذه الواقعة بعد الانتشار الواسع لمقطع الفيديو للإمام الجزائري الذي صعدت قطة على كتفه وهو في صلاة التراويح حيث تفاعل رواد مواقع التواصل مع الطريقة التي تعامل معها الإمام مع القطة.