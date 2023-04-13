كل ما تريد معرفته عن مرض ريهام عبدالغفور.. ورثته من والدتها ويلازمها طوال حياتها

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض شائع ورثته الفنانة ريهام عبدالغفورعن والدتها، يؤثر على حالتها الجسدية والنفسية، كانت تحدثت عنه خلال استضافتها في برنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتعاني منه في حياتها الشخصية والعملية، حتى يجعلها تشعر بالذنب طوال الوقت واللوم الدائم والقلق.

مرض ريهام عبدالغفور

وقالت ريهام عبدالغفور خلال الحلقة: «أنا شخص بيلوم نفسه كتير، وبيحاسب نفسه جدًا، أنا مريضة بالقلق والإحساس بالذنب، ولوم نفسي في دايرة متعبة، وده جزء من شخصيتي بحاول أشتغل عليه في أني أقلل من القلق، لأني بقلق بطريقة مزعجة، وبدأت أقلل من الموضوع ده، بأن القلق يكون داخلي، مشاركش في اللي حواليا، واهدى مني شوية، لأني مش عاوزة أنقل التوتر والقلق لحد من اللي حواليا».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مرض الفنانة ريهام عبدالغفور، وهو اضطراب القلق وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

أعراض مرض القلق أو اضطراب القلق

تشمَل العلامات والأعراض الشائعة للقلق ما يلي:

الشعور بالعصبيَّة أو القلق أو التوتُّر

الشعور بالخطر الوَشيك أو الذُّعر أو التَّشاؤم

الإصابة بزيادة مُعدَّل ضربات القلب

زيادة مُعدَّل التنفُّس

التعرُّق

الارتِجاف

الشعور بالضَّعف أو التَّعب

التركيز على الصُّعوبات أو التفكير في أيِّ أمرٍ بِخلاف القلق الحالي.

الإصابة بصعوبة في النوم

التعرُّض لمشكلات مَعِدية مَعوية (GI)

مُواجهة صعوبة في السَّيطرة على القلق

وجود الحافِز للتخلُّص من الأشياء التي تتسبَّب في القلق

أسباب مرض القلق

أسباب طبية

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يَرتبط القلق بمشكلة صحية أساسية، ومن أمثلة المشكلات الطبية التي يُمكن ربطها بالقلق ما يلي:

مرض القلب

داء السُّكَّري

مشكلات الغدة الدرقية، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية

اضطرابات الجهاز التنفسي، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو

الأدوية المضادة للقلق (البنزوديازيبينات) أو غيرها من الأدوية

الألم المزمن أو متلازمة القولون العصبي

الأورام النادرة التي تُنتج بعض هرمونات تَفاعُل المُحارَبَةِ أَو الفِرار.

وقد يحدث نتيجة «الشخصية»، والتي تعني وجود أنواع محددة من الشخصيات هي أكثر عُرضة للإصابة باضطرابات القلق عن غيرها، ويمكن أم يرث الشخص اضطرابات القلق إذا كانت توجد في أقارب بالدم يعانون منه.

مضاعفات مرض القلق

يمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى الإصابة بحالات عقلية وجسمانية أخرى أو يؤدي لتفاقمها، مثل:

الاكتئاب

اضطرابات أخرى متعلقة بالصحة النفسية

صعوبة في النوم (الأرق)

مشكلات هضمية أو بالأمعاء

الصداع والألم المزمن

العزلة الاجتماعية

مشكلات في التعامل في المدرسة أو العمل

تدني نوعية الحياة