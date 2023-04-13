هل تجب الزكاة على الزوجة العاملة؟.. دار الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الفطر وانتهاء شهر رمضان، ومعه يحاول المسلم إخراج الزكاة على الفقراء والمحتاجين كونها ركنا من أركان الإسلام، ومن بين الأسئلة التي تشغل البال خاصة السيدات العاملات واللاتي يحصلن على مرتب شهري خاص بهن «هل تجب الزكاة على الزوجة لأنها تعمل؟»، إذ يحاولن الوصول إلى رأي الدين والشرع والإفتاء فيه.

هل تجب الزكاة على الزوجة لأنها تعمل؟

وردا على هذا السؤال أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة، قائلة: «زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتها واجبةً عليه، كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه».

واسترشدت دار الإفتاء المصرية، خلال الرد على السؤال من خلال حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ» رواه البخاري.

وأكدت فتواها من خلال ما قاله الإمام مالك في «الموطأ»: «أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه».

هل تجب الزكاة على الزوجة؟

وكان تحدث الشيخ مصطفى العدوي، خلال برنامجه على قناة الرحمة، فيما يخص هل تجب الزكاة على الزوجة؟، كالتالي: «يجوز أن تخرج المرأة زكاة الفطر من المال الذي يأتيها من الخارج خاصة أقربائها، وإن كان الزوج ملزم بذلك والله أعلم، فزكاة فطر واجبة على زوجها ما دام الزوج مقتدرًا يستطيع إخراجها عنها، ويكفي ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنيةً».