10 معلومات عن الأميرة الراحلة نيفين عباس حليم.. حفيدة محمد علي واشتغلت سكرتيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الأول، فاروق مصر، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاة الأميرة نيفين عباس حليم، ابنة النبيل عباس حليم، حفيد محمد علي باشا، عن عمر يناهز 93 عامًا.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، معلومات عن الأميرة نيفين عباس حليم، وفق الصفحة الرسمية لموقع الملك فاروق الأول.

- ولدت الأميرة نيفين عباس حليم في 30 يونيو 1930.

- ابنة النبيل عباس حليم حفيد محمد علي باشا، وقد كان في الجيش الألماني ثم الجيش التركي في الحرب العالمية الأولى.

- والدتها لم تكن أميرة على الرغم من أنها حفيدة الخديوي إسماعيل.

- لها شقيقة وهي «أوليفيا» قد توفاها الله منذ عدة سنوات.

- استقر والدها في مصر، وعرف عنه حبه الشديد للمصريين، لا سيما العمال والفلاحين، حتى أنه في عهد حكومة إسماعيل صدقي باشا نشر خطابا مفتوحا في الصحافة، يطالبه فيه بضرورة تغيير الدستور وتغيير الوضع القائم وحذره من احتراق البلد بسبب سياساته.

- قام الملك فؤاد بسجن الأب وجرده من لقب «نبيل»، ولم يخرجه من السجن إلا بعد أن أضرب عن الطعام، لكنه لم يعيد له لقب «نبيل» حتي أعاده إليه الملك فاروق.

- تزوجت النبيلة نيفين عباس حليم بعد الثورة من زميل لها في الجامعة هو صلاح العرابي.

- لم تنجب الأميرة نيفين، كونها أجرت عملية بالقلب منعتها من الانجاب.

- انفصلت الأميرة نيفين عباس حليم، عن زوجها بعد 6 سنوات من الزواج ولم تتزوج مرة أخرى.

- أصدرت الأميرة كتابا بعنوان: «مذكرات أميرة مصرية» وخلال هذا الكتاب حكت قصتها وحكايات أخرى، حيث كانت تكتب مذكراتها من عمر8 سنوات ثم وجدت مذكرات لجدها، ووالدها لتحول كل تلك المصادر إلى ذلك الكتاب.

حياتها قبل الوفاة

- عاشت الأميرة نيفين بقصر والدتها بالإسكندرية، ولكنه الآن ملكا للحكومة وقد سمح لها الرئيس السادات بالعيش فيه حتى وفاتها.

- سافرت إلى سويسرا عام 1961 وعملت سكرتيرة في إحدى الشركات وظلت تعمل بسويسرا لمدة 25 سنة، ثم عادت إلى مصر لتستقر وتعيش في قصرها بالاسكندرية.

- توفيت الأميرة نيفين عن عمر يناهز 93 عامًا.