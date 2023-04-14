نصائح مهمة من «أبلة نظيرة» لاختيار مطبخك.. «سقفه عالي ومتجدد الهواء»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في كتابها الذي أصدرته قبل أكثر من 80 عامًا، خاطبت النساء لأول مرة عن أمور الطبخ، وكأنها كانت سابقة لعصرها، إذ نجحت السيدة نظيرة نيقولا التي عُرفت فيما بعد بـ«أبلة نظيرة»، في تدوين أول مرجع يعتد به في إعداد وتحضير الطعام داخل المنزل، من خلال كتابها الشهير «أصول الطهي».

نصائح «أبلة نظيرة» قبل تحضير الطعام

عند فتح كتاب «أصول الطهي» لـ«أبلة نظيرة»، وبعد تصفح أول الصفحات والانتهاء من قراءة المقدمة، ستصلين إلى أول أجزاء الكتاب وهو بعنوان «المطبخ»، الذي قدمت خلاله نظيرة نيقولا، مجموعة من النصائح المهمة لإعداد المطبخ وتجهيزه جيدًا، قبل طهي الطعام به، والتي تتمثل في الآتي:

1- موقع المطبخ

يفضل أن يقع في الجهة البحرية حتى يكون متجدد الهواء.

2- حجم المطبخ

يجب أن يتناسب حجمه مع حجم المنزل، فلا يكون واسعًا جدًا يستدعي مضاعفة العمل، ولا يكون صغيرًا لأن هذا يمنع تجديد الهواء من جهة، ويعوق العمل مرة أخرى.

3- تجديد الهواء

وهو من أهم النقاط الواجب مراعاتها، فالمطبخ يجب أن يكون متجدد الهواء، وأن يكون سقفه عاليًا ما أمكن، ويحتوي على نوافذ من جهتيه، وتغطية هذه النوافذ بالسلك حتى لا يتمكن الذباب من الدخول.

4- النور أو الإضاءة

يجب أن تكون كافية ليلًا ونهارًا لسهولة العمل فيه.

5- الجدران

يجب أن تغطى الجدران بمادة يسهل تنظيفها.

6- الأرضية

يجب أن تكون الأرضية ناعمة سهلة التنظيف، مثل الرخام أو بلاط الأسمنت.