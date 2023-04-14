«طارة الزفاف» مشروع بنات الإسكندرية لأفراح العيد بدلا من القاعات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تطور جديد تشهده محافظة الإسكندرية في حفلات الخطوبة وكتب الكتاب والزفاف، إذ ابتكرت مجموعة من الفتيات من خريجي الجامعات «طارة الشبكة»، كتقليد جديد لاقى قبولًا كبيرًا في الشارع السكندري، وتستخدم في الشبكة وكتب الكتاب والزفاف كأحدث تقليد يجري استخدامه حاليًا في هذه المناسبات، ويتم الاحتفاظ بها للذكرى في جهاز العروس.

طارة الشبكة ابتكار جديد

«ابتكرنا شيء جديد ومختلف للعروسين».. بهذه الكلمات عبرت لـ«هن»، أية محمد ليسانس حقوق ومصممة ديكور، إذ قالت «هذا المشروع يضفي مظهر جميل أثناء حفل خطوبة العروسين، كما أنه يساعدنا ماديًا، وهو عبارة عن رسومات بالأركت والليزر، نصممها في إحدى الورش بجهاز الليزر، ثم نجمعها، ونضيف أشغال الهاند ميد لها، يخصص بها أماكن وضع الشبكة الدبل والخواتم والسلاسل والغوايش، ويتم تصميم كل طارة حسب شكل الشبكة المقدمة من العريس لعروسه».

طارات للخطوبة والزفاف

آلاء جمعة ليسانس آداب قسم تاريخ تروي لـ«هن»، «كنت أتمنى الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، ولم يسعفني الحظ، فقررت الاستفادة من موهبتى في التصميم، وفي أشغال الهاند ميد، بعمل طارات مذهلة لجميع المناسبات، سواء خطوبة أو أعياد ميلاد أو كتب كتاب، وأدخلنا ابتكارنا في كل شيء متعلق بالمناسبات السعيدة».

فرصة عمل

تكمل سمر محمد خريجة نظم ومعلومات، «حاولنا الاستفادة من هذا المشروع لإيجاد فرصة عمل ونحن في منازلنا، نسوق منتجاتنا من خلال السوشيال ميديا، وتأتينا أوردارات كثيرة، وهو حتى الآن مشروع ناجح جدا».

كوشة كاملة بالمنزل

المشروع فرصة لكل فتاة تتعلمه وتستطيع من خلاله توفير فرصة عمل لنفسها، حسب ميادة عباس طالبة بالسنة النهائية بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية لـ«هن»، ونحن إلى جانب الطارات، ننشئ كوشة كاملة بالمنزل، كأنها قاعة أفراح، لتخفيف عبء تكلفة الفرح على العروسين، بقاعات المناسبات.

ونعوض العروسين بشكل مميز ومختلف للكوشة، جميع أعمالنا من الهاند ميد والورود وخشب الأركت، كما ندخل التصميم على جهاز الكمبيوتر.