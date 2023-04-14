خطأ فادح عند «سلق المكرونة».. طاهي بريطاني يكشف السر «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طقوس أساسية وركيزة يفعلها البعض عند القيام بطهي الطعام، خاصة المكرونة والتي تبدأ من سلقها على النار، والتي يعتمد عليها الكثير في شتى أنحاء العالم، لتكن تلك الطريقة التقليدية والمتعارف عليها، لكن الغريب والملفت للنظر اكتشاف طاهٍ بريطاني، أن الطريقة المعتادة خاطئة، ويمكن أن تتسبب في فشل المكرونة.

وقدّم الطاهي البريطاني نصائح فعّالة لربات المنازل لإعدادها بطريقة صحيحة وغير تقليدية للأسرة، وفي العزومات وتجمعات الأصدقاء، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز مدته دقائق معدودة، يوضح فيه «تكات» عمل المكرونة بسهولة داخل المنزل.

سلق المكرونة بالطريقة المعتادة

ربما الطريقة المعتادة والمتعارف عليها في إعداد المكرونة التي تعتمدها ربات المنازل وكبار الشيفات هي وضع قدر من الماء المغلي وعليه الزيت والملح ومن ثم يتم وضع المركونة عليها حتى تنضج وتُسلق، لكن كشف الشيف بول فوستر، الحاصل على نجمة ميشيلين، الطريقة الصحيحة لطهيها، خلال مقطع فيديو انتشر على تيك توك، إذ قال رئيس الطهاة: «أي شخص يطبخ يضيف الزيت في ماء المكرونة يضيع وقته، وهي خطوة يقوم بها أغلبنا حتى يومنا هذا».

أخطاء عند سلق المكرونة

وأضاف الشيف بولس: «إن الزيت لا يمنع المكرونة من الالتصاق كما يعتقد الكثير من الناس، هل تذكرون علوم المدرسة؟..الماء والزيت لا يمتزجان».

وأشار رئيس الطهاة والحاصل على نجمة ميشيلين، أن الزيت سيبقى فوق الماء ولن يكون له أي تأثير على طهي المعكرونة، وفقا لصحيفة «The Sun».

نصائح لربات المنازل

ووجه نصيحة لربات المنازل اللواتي يقدمن على طهي وسلق المكرونة بالطريقة القديمة المتعارف عليها، قائلًا: «جددي في طريقة عمل المكرونة بشكل جيد، واستخدمي الكثير من الماء».

تفاعل مع الفيديو

لقي مقطع الفيديو المصور الذي شاركه الشيف البريطاني، استحسان الكثير من المتابعين وحصد ما يقرب من مليون ونصف مشاهدة، وآلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، من بينها: «أطهو المكرونة منذ سنوات عدة بالطريقة المعتادة والآن اكتشفت أنها خاطئة، سأقوم بتجربة طريقتك لنرى النتيجة».

يشار إلى أنّ الشيف المشهور بول فوستر، معروف بأنّه صاحب خبرة كبيرة على تيك توك، ويساعد الطهاة الناشئين بإعطائهم نصائح وحيل مفيدة.