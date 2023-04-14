رغم نجاحها في «سوق الكانتو».. مي عز الدين تعيش حالة حزن بسبب والدتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دويتو خطف الأنظار خلال شهر رمضان الكريم، جمع بين الفنانة مي عز الدين والفنان أمير كرارة، في مسلسل سوق الكانتو، ولقي تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي أشاد به منذ اللحظات الأولى لعرضه على شاشات التلفزيون، خاصة قصة الحب التي تجمع بين الثنائي ضمن أحداث العمل الدرامي، فضلا عن الطريقة المميزة والاستثنائية التي يظهر بها الأبطال، من الملابس والأزياء الكلاسيكية التي تبرز معالم قرن العشرينات والثلاثينات.

مرض والدة مي عز الدين

رغم النجاح التي حققتها بطلة العمل الدرامي سوق الكانتو، إلا أن الفنانة مي عز الدين تعيش في حالة من الحزن بسبب ظروف والدتها الصحية التي ألزمتها المستشفى، وهو ما نوهت عنه الفنانة خلال منشور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة صورة تجمعها ببطل العمل الفنان أمير كرارة، قائلةً: «للأسف معرفتش استمتع معاكم بالمسلسل من التصوير لظروف تعب والدتي لكن هانت بإذن الله نخلص اليومين دول».

وطمأنت الفنانة مي عز الدين جمهورها على والدتها وعلى حالتها الصحية، مضيفة: «والدتي طلعت من المستشفى وبنكمل علاج في البيت ألف شكر على دعم الجميع ونلحق نتابع آخر أيام مع بعض ونرجع نعمله فرجة تاني بعد رمضان بإذن الله».

وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة شكر للفنان أمير كرارة ولكل من ساندها في محنة مرض والدتها، قائلةً: «وشكر خاص للغالي أمير كرارة، اللي كان خير زميل ودعم نفسي ليا الفترة دي».

أمير كرارة لـ مي عز الدين: أنتِ عظيمة

ورد الفنان أمير كرارة على منشور الفنانة مي عز الدين الذي تتحدث فيه عن تعب والدتها المفاجئ، قائلًا: «أنتي اللي اتشرفت بالشغل معاكي يا بنت الأصول أنتي ممثلة كبيرة ونجمة كبيرة وشخصية عظيمة فعلا من احلى الحاجات اللي اشتغلتها في حياتي عشان معاكي».

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب تتحول حياته رأسا على عقب بعد مشاجرة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، والذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، وتجمعه علاقة حب بـ راوية التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين.