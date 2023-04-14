محمد رمضان يكشف سر تقليب جعفر العمدة للشاي بالملعقة المقلوبة.. عكس تخمينات البنات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ عرض مسلسل جعفر العمدة على شاشات التلفزيون ومشاركته في السباق الرمضاني، استحوذ على اهتمام الجمهور خاصة السيدات اللواتي وقعن في غرام زوجات محمد رمضان الأربع، ضمن أحداث العمل، وكيفية تعامله معهن وحرصه على ألا يقصر في حق واحدة منهن، كما لفت أنظار الفتيات أيضا اللواتي تهتم بأدق التفاصيل سواء من ناحية الأزياء والإكسسوارات للشخصيات النسائية، أو الطريقة الاستثنائية التي اعتمدها جعفر العمدة في تقليب الشاي بظهر الملعقة، والتي تعتبر واحدة من أهم لزماته في العمل، ما جعل الكثير من الفتيات يتسائلن عن سبب تلك الطريقة غير المعتادة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تقليب الشاي بظهر الملعقة

بعد تساؤلات الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سر تقليب جعفر العمدة للشاي بظهر الملعقة، الأمر الذي جعل الإعلامية فاطمة مصطفى، توجهه للفنان محمد رمضان، خلال استضافتها له في برنامج راديو 9090، بناءً على تعليقات الفتيات على السوشيال ميديا، قائلةً: «عايزة أركز معاك على رسم الشخصية، عايزة أقف عند كباية الشاي لأن جعفر ليه 4 لزمات، أول واحدة إنه بيقلب بضهر المعلقة الناس سايبين رمضان كله وعايزين يعرفوا مين اللي اخترعها».

محمد رمضان يكشف سر تقليب الشاب بظهر الملعقة

وحسم الفنان محمد رمضان الجدل والتساؤلات من قبل الفتيات حول تقليب الشاي بظهر الملعقة، قائلًا:«الفكرة من وحي المخرج محمد سامي، وتوافقت مع رؤيتي للشخصية لأن لما بنقلب المعلقة بتكون أسرع، لو قلبتها معدولة الشاي يطلع بره الكوباية وميدلقش، كما لأن مسكة الكوباية تختلف من مهنة لأخرى زي السواق اللي بيسوق الميكروباص بتلاقيه بيمسكها بأطراف أصابعه، جعفر مثلا بيمسكها بصوباعين فقط ودي بتوحي بإنه شخص هيسيبها حالا وعملي بسبب طبيعة عمله وشغله، بتفرق عن الشخص اللي قاعد في بيته، تفاصيل صغيرة يمكن الجمهور مبيدرسهاش لكن بيحسها وبتكمن في اللاوعي عنده».

تعليقات الفتيات وتخمين سر جعفر العمدة

واختلفت تعليقات الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في تحليل طريقة تقليب جعفر العمدة للشاي بظهر الملعقة، فكان من بين تلك التخمينات: «الكوباية خفيفة وهو خايف عليها تتكسر، لو قلب بالمعلقة معدولة ممكن تتكسر، دي طريقة تقليب الاستكانة اللي هو بيشرب فيها».