في الجمعة الأخيرة من رمضان.. دعاء لحفظ الأبناء من المرض والحسد

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم، لا تزال الأمهات يداومن على ترديد الأدعية التي تحفظ الأبناء وتقيهم من المرض والحسد وتفرج الكروب والهموم، اقتداءًا بالأنبياء والرسل، بما ورد من الكتاب والسنة، خلال الصلوات والأدعية التي تخصصها للأبناء.

دعاء لحفظ الأبناء من المرض والحسد

وذكر الداعية مصطفى حسني، على قناته على «يوتيوب»، أذكار ودعاء لحفظ الأبناء من المرض والحسد، قائلًا: «يجب قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء 3 مرات تحميك من كل شيء، ثم التعويذة الذي كان يعوذ سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، إذ كان يردد الرسول قائلًا:أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة».

تحصين سيدنا جبريل للنبي

وتابع الداعية الإسلامي مصطفى حسني، في ذكر الأدعية التي تقي من المرض والحسد، قائلًا: «الدعاء التالي هو تحصين سيدنا جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما رآه مريضا، وقال اشتكيت يا محمد، قال نعم يا جبريل، قَالَ: بِسْمِ الله أرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِسمِ اللهِ أُرقِيكَ».

أدعية لحفظ الأبناء من المرض والحسد

ومن بين الأدعية التي ترددها الأمهات لحفظ الأبناء من المرض والحسد، ما يلي:

- اللهم إنك رزقتني أبنائي بلا حول لي ولا قوة، فاحفظهم بعينك التي لا تنام، وقربهم منك، واجعلهم من عبادك الصالحين المقربين، وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

- اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم.

- اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام.

- اللهم الطف بأبنائي يا كريم واجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وتقبلهم.

- اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع.

-اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم.

- اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي كلها، ولا تبتليني في أبنائي، وضعهم يارب في ودائعك.

- اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك.

دعاء لحفظ الأبناء من المرض

- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سووء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السوء.

- اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم.

-اللهم ارفع ذكر أبنائي، وضع أوزارهم، وأصلح أمورهم، واغفر ذنوبهم، وارزقني برهم.

- اللهم اجعل ابنتي من الصالحات في الدارين، ولا تصعب عليها أمرًا من أمور الدنيا أو الآخرة.