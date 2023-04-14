طريقة عمل السوبيا في البيت بخطوات سهلة.. «ما تفرقش عن الجاهزة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص العديد من السيدات على إعداد المشروبات والعصائر في المنزل، لكونها أكثر صحة وأمانا، ومع دخول شهر رمضان الكريم، يبدأ بعضهم في متابعة الطرق والوصفات الخاصة بالمشروبات المنزلية، ومن بينها طريقة عمل السوبيا في البيت، فالسوبيا مشروب له مذاق مميز على طاولة الفطار، فضلًا عن فوائده كونه غني بالكالسيوم، نظرا لوجود اللبن وجوز الهند داخل مكوناتها، كما أنها تساعد على ترطيب الجسم أثناء الصيام، وتقضي على العطش، ويمكن تحضير السوبيا وإعدادها في المنزل بأكثر من طريقة، من استخدام البودرة الجاهزة أو الأرز المطحون وجوز الهند، وغيرها.

طريقة عمل السوبيا في البيت

ويرصد «هُن» في السطور التالية، لربات المنازل، طريقة عمل السوبيا في البيت، على طريقة الشيف شربيني.

وقدم الشيف االشربيني طريقة عمل السوبيا في المنزل من خلال مكونات بسيطة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

المكونات:

- دقيق.

- لبن.

- سكر أبيض.

- كريمة لباني.

- أرز مطحون.

- مستكة.

- جوز الهند.

- مكسرات حسب الرغبة.

خطوات تحضير السوبيا في البيت

- في البداية، أذيبي المستكة في الحليب، وارفعيه على النار.

- ضيفي السكر مع الكريمة اللباني والأرز المطحون في الخلاط حتى تمام المزج.

- ضيفي جوز الهند مع اللبن في الخلاط ثم امزجيهم خليط اللبن والمستكة.

- قدمي السوبيا باردة، وزينيها بالمكسرات أو جوز الهند.

السوبيا بجوز الهند

كما نقدم طريقة عمل السوبيا في البيت، بالاعتماد على مسحوق جوز الهند المطحون، وتكون مقاديرها على النحو التالي:

- نصف كوب أرز خام.

- كوبان ماء.

- 3 أكواب حليب بارد كامل الدسم.

- نصف كوب سكر ناعم.

- ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

- كوبان حليب جوز الهند ثلج مجروش.

طريقة عمل السوبيا بجوز الهند

- اغسلي الأرز جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة ساعتين، وصفيه.

- ضعي الماء في قدر.

- على الجانب الآخر اغلي الأرز المصفى على نار، لمدة 30 دقيقة مع التحريك من حين لأخر.

- اتركي الأرز حتى يبرد ثم ضيفي له الحليب، ثم ضعي حليب جوز الهند والسكر والفانيليا.

- اضربي الخليط في الخلاط تمامًا حتى تمام المزج، ثم صفي الخليط باستخدام قماش قطني.

- قدمي السوبيا باردة مع الثلج.

طريقة تحضير السوبيا البودرة في البيت

- مقادير السوبيا البودرة:

- نصف كوب لبن بودرة.

- نصف كوب دقيق جوز الهند (جوز الهند المطحون).

- كوب سكر بودرة.

- نصف كوب كريمة بودرة.

- ملعقة كبيرة فانيليا.

- تلت كوب دقيق أرز (أرز مطحون).

- 2 ملاعق كبيرة نشا.

- حليب.

طريقة عمل السوبيا البودرة

- احضري المكونات جميعًا، واخلطيهم جيدًا.

- احفظي مسحوق السوبيا في وعاء زجاجي.

- ضيفي ملعقتان كبيرتان من مسحوق السوبيا لكل كوب حليب ثم اخلطيهم بالخلاط قدميها باردة.