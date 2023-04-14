50 فستان زفاف هدية للعرائس «بمناسبة إن جعفر العمدة شاف بلال شامة».. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«50 فستان هدية يا بنات بمناسبة إن المعلم جـعـفـر بص وراه، يـا بنات أهي دي الفرحة الحقيقية لا تقولي سجن ولا براءة، أخيراً يا معلم جعفر، ووبمناسبة أنه شاف بلال شامة 50 فستان زفاف هدية، وربنا يفرح قلوب البنات».. بهذه الكلمات استغل واحد من أشهر «اتيليهات» الزفاف نجاح مسلسل جعفر العمدة في الدعاية، بإعلانهم تقديم 50 فستان زفاف بالمجان للفتيات اللاتي يستعدن لحفل زفافهن، وذلك بمناسبة «ماستر سين» مسلسل جعفر العمدة بالحلقة الـ22، إذ استطاع الإمساك بـ «بلال شامة» الذي يبحث عنه منذ بداية العمل، لمعرفة مكان نجله المخطوف من 19 عاما.

«مين خطف ابن جعفر العمدة؟»، «إزاي جعفر هيخرج من الحبس؟» كلها أسئلة تدور في أذهان متابعي العمل الدرامي، لتتحول من مجرد تساؤلات لمسابقات انتهزها أصحاب الأعمال الأخرى لتقديم خدماتهم.

50 فستان زفاف للعرائس بالمجان «بمناسبة إن جعفر العمدة شاف بلال شامة».. ما القصة؟

حالة كبيرة من الجماهيرية والتشويق حققها العمل، استطاعت «ميس ريم إبراهيم» الاستفادة منها، في محاولات إدخال الفرحة والسرور على العرائس، وخاصة غير القادرات، بحسب ما ذكرته لـ «هُن»: «أنا حابة أعمل خير وأسعد 50 بنت، طبعًا مش كل البنات هترى إنها تاخد فستان بالمجان خاصة المتعففات، ففكرت إني أخليه في صورة مسابقة أو احتفال وملاقتش أهم من مسلسل جعفر العمدة لأن الكل بيتابعه والكل عاوز يعرف هيحصل ايه وبيستنى».

50 فستان زفاف «second look» تقدمهم «ريم» صاحبة واحد من أشهر «إتيليهات» الزفاف، بحدائق القبة ومدينة نصر، للفتيات في مقابل سعادتهن ودعوات صادقة من قلوبهن: «حابة أبسط البنات، وأكيد اللي هتيجي تاخده هتكون محتاجاه، وكفاية سعادتهم ده بيسعدني».

دعوات لـ «ريم» و«محمد رمضان» سويًا باتت السيدة تحصدها منذ إعلانها، بحسب ما ذكرته لـ «هُن»: «بنات كتير اتبسطت وبعتولي، بيدعولي وبيدعوا لمحمد رمضان إنه السبب في اللي حصل، وإن ربنا ينصره في جعفر العمدة من كتر ما المسلسل شاغلهم، ونفسي الأمر يوصله ويعرف».

لم تقدم «ريم» الفستان لفترة الزفاف فقط، لكنه هدية غير مردودة: «الفستان مش هدية مؤقتة أو إيجار، ده ليهم على طول يتهنوا بيه».