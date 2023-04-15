دلال ووداد تبدعان في دور «الشريرة» بمسلسل جعفر العمدة.. «خطف وضرب وغيرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجاح كبير حققه مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان منذ انطلاق حلقاته الأولى، إذ نال إعجاب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد به عدد من الجماهير خاصة في الحلقات الأخيرة منه التي شهدت أحداثا مثيرة منها إمساك جعفر لبلال شامة الذي خطف ابنه منذ 19 عاما.

قضايا عديدة ناقشها مسلسل جعفر العمدة منذ انطلاق أولى حلقاته من أبرزها أعمال الشر وكيد النساء التي تمثلت في شخصية «وداد» الدور الذي تجسده الفنانة «جوري بكر» وأثبتت مدى قدرتها في التمثيل، إذ قامت بالعديد من الأعمال الشريرة في المسلسل كان أولها كيد النساء مع زوجات جعفر وتحريض زوجها السابق «سيد» شقيق جعفر على زوجاته وكان منها عندما حرضته على ضرب «عايدة» الزوجة الرابعة لجعفر العمدة ومن هنا استطاعت أن تنشر المشاكل بين أفراد العائلة.

لم تتوقف «وداد» عن أعمال الشر في المسلسل ولكن كانت هناك صدمة كبيرة تعرض لها الجمهور ولم يتوقع ذلك الفعل منها وهو زواجها من شوقي فتح الله الدور الذي يجسده الفنان «منذر رياحنة» بعد خروجه من السجن وخلعها لسيد شقيق جعفر، الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال أحداث المسلسل سخرت وداد من أبيها وعايرته ببخله أمام زوجها شوقي فتح الله، بعدما ظهرت في مشهد سابق تتحدث عنه مع زوجها «شوقي»، إذ قالت: «أنت لو كنت طلعت في عيلة زي عيلتي كانت الأمور اتغيرت، كل واحد بيفكر في نفسه، كل واحد عمره ما فكر فيا، عمر ما حد كان حد بيتكلم معايا، كل واحد بيفكر في نفسه، عارف لما أبويا دخل عليا وقالي ابن عمتك طالب إيديك افتكرت جعفر، لكن طلع سيد، وقولت مش مشكلة أهي جوازة والسلام».

أما عن شخصية «دلال» الدور الذي تجسده الفنانة إيمان العاصي التي أثبت مدى كمية الحقد والغيرة التي تمتلكها عندما كشفت عن مفاجأة أنها المتسببة في خطف ابن جعفر وذلك بالاتفاق مع بلال شامة وذلك لأنها كانت تعاني من مشاكل في الرحم ومن شدة حبها لجعفر لم ترد أن يكون له طفل من غيرها.

لم تتوقف «دلال» عند ارتكاب هذه الجريمة فقط ولكنها زعمت أنها حامل وقامت بتهديد الطبيب أن يزعم ذلك أمام زوجها جعفر وأيضا قامت بالاتفاق مع مجموعة من السيدات يدعين أنهن أسقطن جنينها.