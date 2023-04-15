تحذير عاجل من تناول الرنجة والفسيخ في الإفطار والسحور؟.. تعرضك للجلطات

القاهرة - سمر حسين - صحة

الرنجة والفسيح من المأكولات الأساسية التي يتم تناولها في عيد شم النسيم الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، متزامنا مع آخر أسبوع في شهر رمضان المبارك ولذلك يسأل البعض ماذا يحدث لجسمك حال الإفطار والسحور على الرنجة والفسيخ؟.

أضرار تناول الرنجة والفسيخ في رمضان

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ماذا يحدث لجسمك حال الإفطار والسحور على الرنجة والفسيخ؟ موضحة أن هناك العديد من الأضرار التي تصيب الأشخاص عند تناول الرنجة في الفطار والسحور منها الإصابة بالجفاف والتأثير على صحة الكلى و كما أنها تسبب الإصابة بالجلطات لذلك يفضل عدم تناولها في الشهر المبارك.

وأشارت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أسباب عدم تناول الأسماك المملحة التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح في الصيام لأنها تؤدي إلى احتباس الماء في الجسم.

ويؤدي تناول الأملاح إلى حدوث تورم القدمين وتسرب الغشاء البلوري على الرئة، كما أنها تؤدي إلى ضعف في عضلة القلب وتناول الرنجة أيضا في الصيام يؤدي إلى الإصابة بشلل التسمم الممباري والنزلة المعوية.

نصائح بعد تناول الفسيخ والرنجة

يجب شرب الكثير من المياه والسوائل بعد الفسيخ والرنجة للتخلص من الأملاح والسموم، وهى ما يصعب عمله خلال فترة الصيام، لذلك لابد من التقليل وأيضا يفضل تناول الخضروات الورقية كالخس والبصل الأخضر، مع تناول طبق من السلطة يحتوي على الخيار والجزر والبصل والليمون والفلفل والخضروات الورقية، للحصول على جرعة كافية من معدن البوتاسيوم، الذي يعمل على تقوية الجسم وذلك بحسب موقع «مايو كلينك» ويجب سخين الرنجة جيدًا من جميع الجوانب على النار قبل تناولها.