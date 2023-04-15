ما هو رجيم البطيخ؟.. «هتخسي لو وزنك زاد في رمضان»

القاهرة - سمر حسين - صحة

طرق مختلفة من الرجيم تقبل عليها معظم السيدات على لإنقاص الوزن في رمضان؛ إذ يعد الشهر المبارك من أفضل الأيام التي تساعد على ضبط القوام وخسارة الوزن، لذا يقدم «هُن» رجيم البطيخ الذي يساعد على إنقاص الوزن في رمضان، بطريقة صحية لا تسبب أضرار للجسم.

رجيم البطيخ

يساعد رجيم البطيخ على إنقاص الوزن في رمضان، فهو يعد خيارًا رائعًا لنظام إنقاص الوزن، لأنه طعام منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي الكوب الواحد على 46 سعرًا حراريًا وحوالي 139 جرامًا من الماء لكل كوب بالإضافة إلى الألياف يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وذلك بحسب موقع «مايو كلينك».

يتضمن رجيم البطيخ فترة من الحرمان وعادةً ما تكون فترة قصيرة نسبيًا أي تستمر لمدة لتقل عن ثلاثة أيام، وبعد هذه الفترة يعود الفرد إلى نظامه الغذائي المنتظم، وخلال الفترة الأولى من هذا الرجيم لا يأكل مستخدمي هذا الرجيم إلا البطيخ.

فوائد البطيخ

فوائد عديدة تتمثل في البطيخ، حيث يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم الذي يحافظ على الكالسيوم في الدم ويراقب ضغط الدم ويساعد أيضا فيتامين أ والمغنيسيوم الموجود في البطيخ العظام والعضلات كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الليكوبين المضاد للأكسدة الذي يساعد على تحسين صحة اللثة ويزيد من تكوين الهيموجلوبين.

ومن ضمن فوائد البطيخ أن يخفف من آلام الجوع، حيث أن البطيخ يشعرك بالشبع ويترك المعدة ممتلئة لفترة طويلة ويمكن أن يقلل نظام البطيخ الغذائي من تقرحات المعدة ويوفر تأثيرًا مهدئًا يمكن أن يقلل أيضًا من الحموضة عند تناوله.

نصائح لإنقاص الوزن

هناك طرق أخرى تساعد على إنقاص الوزن بجانب رجيم البطيخ ويمكن ىإتباعها خلال شهر رمضان المبارك وذلك بحسب ما ذكرته وزارة الصحة والسكان حيث قدمت جدول صحي شاملا يمكن إتباعها:

- من الأفضل عند إعداد الوجبات الحد من استخدام الملح بقدر الإمكان.

- استخدام الأعشاب المختلفة لتحسين نكهة الأطعمة التي يجرى تحضيرها.

- يفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح مثل اللحوم المملحة أو الأسماك أو المخللات.

- يجب الحد من تناول الأطعمة الدهنية.

- من الأفضل الابتعاد عن القلي واستخدام طرق أخرى في الطبخ كاستخدان الفرن.

- تجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات.

- تناول أطعمة تحتوي على المياة كالبطيخ.

- احذر المشروبات التي تحتوي على سكر لأنها تضيف سعرات حرارية مضاعفة.

- يفضل ممارسة الأنشطة المعتادة بعد الفطار بـ3 ساعات لتجنب الاجهاد الشديد.