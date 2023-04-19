أبرز القطع الأساسية التي تحتاج إليها خزانة ملابسك الصيفية

بعد أشهر من الطقس البارد ولنكن صادقين والربيع الذي شعر الكثير منا بأنه الشتاء، نحن على استعداد للصيف، وارتداء الفساتين جيدة التهوية وملابس الكتان وتفاصيل التصميمات والألوان، الصيف يدور حول الاستيقاظ وارتداء ملابس سهلة والخروج من الباب.

هنا نساعدك في الحصول على خزانة ملابس منسقة مكونة من قطع متعددة الاستخدامات تحبينارتداءها طوال الصيف، يجب أن يكون إنشاء، خزانة ملابس على شكل كبسولة شهادة على أسلوبك الشخصي.

بلوزات صيفية عصرية

إذا لم تكوني قد سمعتِ هذا، فقد عاد تصميمات Peplum مما يجعل مظهرنا لا يقتصر على التفاصيل الجذابة فحسب، بل إنها تجعل البلوزة سهلة وأنيقة لأشهر الصيف، مع شورتات جينز المريحة والصنادل ذات الكعب العال والإكسسوارات المفضلة لديكِ.



بنطلون كتان

لا نعرف ماذا ترتدي إلى المكتب هذا الصيف؟ لكن البنطلون الكتان سيكون المفضل لكِ طوال الموسم، سيمنعك من الشعور بارتفاع درجة الحرارة أثناء ويمكن تنسيقه بمليون طريقة مختلفة وسوف يقترن بشكل مثالية مع القطع الصيفية الأخرى في خزانة ملابسك.



فستان باللون الأسود

الأسود هو أحد الألوان الرائجة لعام 2023 وقد ذكرنا بمدى جودة اللون الأسود في أشهر الصيف، خاصةً في شكل فستان ماكسي، إذا كنتِ تبحثين عن فستان يمكنك إضافته إلى خزانة ملابسك هذا الصيف، هذا كل ما في الأمر، ارتديها مع الصنادل المسطحة أو الأحذية الرياضية المفضلة لديكِ أو ارتديها مع الصنادل ذات الكعب العالِ والإكسسوارات الذهبية لتناول العشاء في الخارج مع الأصدقاء.

أحذية مسطحة

الأحذية المسطحة هي صيحة عام 2023، إنها مريحة مثل أحذيتنا الرياضية ولكنها تعطي جوهراً، أكثر تماسكاً ومثالياً ليوم سبت حيث تخططين للمشي طوال اليوم، قومي بأقرانها مع فستان أو سترة وسراويل جينز وحقيبة حزام سهلة لزيك الجديد في عطلة نهاية الأسبوع.

سترة فيست

سترة فيست

يمكن أن تكون السترة الفيست بمثابة قطعة صيفية متعددة الاستخدامات، حيث يمكن ارتداؤها بطبقات أو ارتداؤها بمفردها لإطلالة صيفية رائعة، للحصول على مظهر عطلة نهاية أسبوع بدون مجهود، ارتدى السترة مع شورت كبير الحجم وصندل مناسبة للمشي.

كيفية بناء خزانة ملابس كبسولة

تتمثل الخطوة الأولى لبناء خزانة ملابس في إلقاء نظرة فاحصة على ما تمتلكينه بالفعل ويجب عليكِ إخراج كل قطعة من خزانتك، ثم تقييم ما إذا كان يجب العودة إليها، لا تنسي إلقاء نظرة على حذائك وإكسسواراتك أيضاً، ثم قم بفرز كل عنصر.

ملابس تحبينها: هذه القطع تناسب جسمك وأسلوب حياتك وأنتِ سعيد بارتدائها.

ملابس يمكن أن ترتديها: قد لا تكون هذه القطع مناسبة تماماً أو لها قيمة عاطفية أو لا يمكنك تحديد سبب عدم ارتدائها أكثر، ضعي كل هذه القطع في صندوق وقومي بتخزينها في مكان يسهل الوصول إليه وإذا وجدتِ نفسك تبحثين عن شيء ما، فضعيه في خزانتك بعد ذلك. إذا لم تكوني قد استخدمتيها إليه بحلول نهاية الموسم، احتفظي به في الصندوق لتتبرعي به، هذا غير ملزم (في الوقت الحالي) ويسمح لكِ بتغيير رأيك لاحقاً.

موسمي: ليست هناك حاجة للاحتفاظ بسترة مكتنزة بجوار القمصان الصيفية، انقلي كل قطعك الموسمية إلى مكان تخزين يسهل عليكِ استبداله بمجرد أن يحين الوقت المناسب.

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