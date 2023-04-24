مجوهرات فاخرة زيني بها إطلالتك من وحيّ النجمات

تألقت كثير من النجمات خلال الأيام الماضية بمجموعة من الإطلالات الساحرة التي سحرن بها العيون، وما زاد من جمال هذه الإطلالات هو قطع المجوهرات التي زينت جمالهن ومنحتهن لمسات أنيقة. ولأن قطع المجوهرات لها لمساتها الساحرة على إطلالتك في العيد، فسنستعرض معك في هذا الألبوم أجمل قطع المجوهرات التي زينت إطلالات النجمات.

مجوهرات النجمات

إذا كنت من عشاق قطع المجوهرات الناعمة فستجدين في إطلالات ياسمين صبري ودرة ما سيلهمك بأفكار ساحرة لقطع المجوهرات التي ستزين إطلالتك وكيفية تنسيقها مع إطلالاتك المختلفة.

كما تميل ياسمين صبري إلى قطع المجوهرات الناعمة ذات التفاصيل القليلة، لذلك إن كنت من عشاق البساطة في التصميم فستلهمك الفنانة المصرية بتصميمات فاخرة لقطع مجوهراتك في العيد.

أما الإعلامية لجين عمران، فهنأت جمهورها بالعيد بإطلالة ساحرة اعتمدت يها على فستان من الستان باللون الرمادي وقطع مجوهرات خاصة بتوقيع بولغاري، أما تسريحة شعرها فكانت مصفف الشعر الشهير ألبرتو، أما فستانها فكان من توقيع دار أزياء manel.

مجوهرات فاشنيستات الخليج

لفاشنيسات الخليج اختيارتهن الناعمة في المجوهرات وهي القطع التي تزين إطلالاتهن بلمسات ناعمة جذابة، وستشاهدين معنا في هذا الألبوم مجموعة من أجمل اختيارات الفاشنيستات وعلى رأسهن نهى نبيل المعروفة باختياراتها الأنيقة، وكذلك الفاشنيستا فوز الفهد، دانة الطويرش وعدد آخر من فاشنيستات الخليج بمجموعة من الإطلالات التي ستلهمك باختيارات واسعة لأفكار لقطع مجوهرات لها لمساتها الخاصة على جمالك.

وفي الألبوم أعلاه ستشاهدين معنا صور لقطع مجوهرات المشاهير والتي ستقدم لك اختيارات واسعة يمكنك أن تستلهمي من بينها ما يناسب إطلالتك.

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