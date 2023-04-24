الفستان الماكسي المنقوش لمظهر فاخّر في موسم الصيف

الفستان الماكسي المنقوش بالأزهار هو موضة تتطور باستمرار، مما يجعله قطعة لا تخرج عن الموضة أبداً، تضمنت الأنماط الخاصة التي كانت بارزة على مدارج ربيع وصيف 2023 نقشات الأزهار الكبيرة الحجم أو ممتلئة بالأزهار أو أزهاراً أكثر حساسية وغالباً ما يتم دمجها مع مطبوعات بيزلي التقليدية.

أظهر كل نمط مظهراً مختلفاً للفساتين الزهرية، مع ظهور مطبوعات جريئة بأشكال أكثر حداثة وأنماط معقدة تمتلك صفات تذكرنا بصيحات الموضة في الماضي مع التصميمات العصرية في مجموعات عروض الأزياء أيضاً، حيث اختار بعض المصممين الأشكال المبالغ فيها وأخذوا أسلوباً جديداً على الفستان الزهري، بينما تمسك البعض الآخر بقصات مألوفة، مثل الكامي أو ثوب الكوكتيل، في كلتا الحالتين، يبدو أن فستان الأزهار سيستمر مرة أخرى في ترك بصماته على الصناعة للموسم المقبل.

موضة الفساتين المنقوشة لهذا العام

سيظل الفستان الماكسي المنقوش بالأزهار دائماً جزءاً أساسياً من الموضة ويعود كل عام بالظلال الجديدة وأنماط الطباعة وتقنيات النسيج وهذا العام ليس استثناء، إنه أسلوب يمكن أن يضفي الحيوية على أي إطلالة كمظهر أنيق ويمكن أن يساعد في تحديد أي هويتك أو حالتك المزاجية المرغوبة للعلامة التجارية.

يعتبر الفستان الماكسي المنقوش بالأزهار إضافة آمنة إلى خزانة ملابسك، حيث يعود بشكل منتظم كواحد من صيحات الموضة الرئيسية لفصلي الربيع والصيف ومع ذلك، مع التكرارات الجديدة التي كانت موجودة على منصة عرض ربيع وصيف 2023، من الواضح أن هذا هو نمط الفستان الذي سيتم رؤيته في كثير من الأحيان، مع مرور العام.

استخدمت العديد من هذه التصميمات أكماماً طويلة وشكلاً متعدد الطبقات، مما يجعلها أكثر ملاءمة للأشهر الباردة.

كانت المطبوعات المقدمة لهذا الموسم متنوعة للغاية أيضاً، حيث قدمت العديد من خيارات الأنماط المختلفة إلى الطاولة لأولئك الذين يبحثون عن شيء يتناسب بشكل وثيق مع هوية علامة تجارية معينة.

طرق تنسيق الفستان المنقوش في الصيف

اعتماداً على الطباعة التي تختارينها، هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن من خلالها تنسيق فستان ماكسي بنقش الأزهار، إذا كنتِ تميلين أكثر نحو أجواء الهيبي في مجموعة Zimmermann، قام المصمم بإقران الفستان مع سترة هامشية وحذاء جلدي وقبعة واسعة الحواف لتوجيه مظهر السبعينات

. من ناحية أخرى، إذا كانتِ تريدين أن تكون الطباعة بشكل أكبر كانت مجموعة ريتشارد كوين جريئة وشاملة.

بغض النظر عن الطباعة، يمكن أن يعمل المعطف الطويل دائماً مع نمط الفستان هذا أو أضيفي سترة قصيرة سميكة في المواسم الباردة واجعليها قطعة يمكن ارتداؤها طوال العام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :