موديلات حقائب بأحجام كبيرة

اتخذت حقيبة اليد أشكالاً جديدة في المواسم الأخيرة ولم تعد مقيدة بالمقاسات القياسية وبدلاً من ذلك تفترض تصميمات متنوعة إلى أحجام ضخمة، إنها حقيبة اليد الضخمة التي سنستكشفها اليوم وهو أسلوب ظهر في دائرة الضوء بمظهره الضخم الذي يتطلب الانتباه.

الحقيبة كبيرة الحجم هي البديل الجريء لاتجاه حقائب اليد الصغيرة الذي ساد في عام 2022، مما يوفر للجميع خياراً يأتي بحجم أكثر عملية ويوفر تنوعاً مفيداً، جرب المصممون لموسم ربيع وصيف 2023 موديلات متنوعة وملونة مما يسمح بخيارات عديدة.

موضة الحقائب الكبيرة

تضفي الحقيبة كبيرة الحجم معنى جديداً راقياً على الإكسسوارات المحمولة باليد، حيث توفر الحجم والتصميمات التي تجعلكِ تبرزين بلا شك بين الحشود.

إن أكبر جاذبية لشكلها المتضخم هو بطبيعة الحال التطبيق العملي الذي توفره، مما يتيح للمشترين وضع جميع احتياجهم بالكامل في الحقيبة.

كما أن التكرارات للحقيبة تأتي في أنماط يمكن أن تكون مناسبة لمجموعة متنوعة من المناسبات، مع جلود بسيطة متاحة للارتداء اليومي وزخارف مثالية للمساء، وجودها بين المدارج للموسم المقبل يعزز مكانتها للعام المقبل.

طرق تنسيق الحقيبة الكبيرة

الحقيبة كبيرة الحجم وحدها هي قطعة مميزة ويمكن ربطها ببعضها البعض تقريباً في أي إطلالة بطريقة مرتفعة.

بالنسبة للارتداء النهاري، يمكن أن تعمل الحقيبة ببساطة مع أي عدد من البنطلونات أو التنانير ويمكن أن تبدو مريحة جنباً إلى جنب مع العناصر الأخرى كبيرة الحجم، مثل سترة أو قميص بأزرار.

في المساء، قومي بإضافته إلى الملابس اللامعة أو البراقة لتزينه وقومي بأقرانها بإكسسوارات بسيطة، مثل المجوهرات الراقية، حتى لا يثقل كاهل المظهر.

تتمثل إحدى التقنيات الرئيسية لاعتماد الحقيبة كبيرة الحجم في استلهام الزي من ألوانها.

في حالة الطباعة، استخدمي لوناً واحداً أو أكثر لتحديد المظهر النهائي.

يمكن إقران الألوان بأشكال متناقضة، بينما تعمل الظلال الجريئة بشكل أفضل مع درجات أكثر تميزاً.

حقائب اليد كبيرة الحجم في معروض أزياء 2023

كانت دار Louis Vuitton في طليعة هذا الاتجاه، حيث عرضت مجموعة متنوعة من الحقائب الكبيرة الحجم التي اتخذت أشكالاً مختلفة، في حين أن بعضها كان عبارة عن تكرارات هائلة لحقائب القابض ذات الأحادية الواحدة، فإن البعض الآخر جاء على شكل دمى وحقائب كتف لامعة ذات سلاسل ذهبية، كل منها يضفي إحساساً بالسريالية على خطها.

يمكن أيضاً مشاهدة لمسات فكاهية مماثلة في عروض Moschino و Bottega Veneta.

بأسلوبها الخلاب المميز، اتخذت حقيبة Moschino الضخمة مظهر كبير، بينما لعبت بوتيغا فينيتا بأشكال منسوجة وإن كان ذلك بأشكال هندسية.

اختارت العلامات التجارية مثل Chloé و Dries van Noten المزيد من الأنماط الكلاسيكية، الأولى مع حقائب دلو والأخيرة مع حقيبة الباغيت.

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