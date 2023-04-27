أفضل الإكسسوارات والمجوهرات لهذا الموسم

المجوهرات لها سحر خاص وأسلوب فاخر لوضع لمسة مميزة على مظهرك، يمكن أن تُحدث إضافة قلادة أو أقراط بارزة فرقاً كبيراً في مظهرك ويمكن أن تؤدي إضافة حزام إلى تغيير شكل الفستان أو المعطف لإبداع أنماط مختلفة أو أن ارتداء قبعة يمكن أن يضيف تأثيراً، بينما تضيف المجوهرات لمسة رائعاً، على أي إطلالة، دعونا نلقي نظرة على المجوهرات الأكثر شهرة لعام 2023 بالإضافة إلى صيحات الإكسسوارات لارتدائها هذا الموسم.

إذا كنتِ ترغبين في إضافة عنصر مرح على الموضة إلى ملابسك، فيمكنك اختيار قلادة على شكل حقيبة، قدم المصممون قلادات على شكل حقائب يد صغيرة.



أقراط طويلة

إذا كنتِ ترغبين في إضافة الدراما إلى إطلالاتك المسائية أو الملابس التي ترتدينها لأي مناسبة أو حفلات هذا العام، فاختاري زوجاً من الأقراط الطويلة المتدلية، فقط تأكدي من أنها ليست ثقيلة جداً.

أقراط عتيقة بتصميم غير متماثل

أنتِ تعلمين أن عدم التماثل هو عنصر نمط مفضل، هنا في ستجدين أفكاراً لمجوهرات غير المتكافئة في هذه المقالة ولكن، يمكنك أيضاً إضافة بعض التباين إلى مجوهراتك باستخدام زوج من الأقراط التي لها قرط أطول وقرط واحد أقصر.

أساور ضخمة

يبدو سوار الكفة حديثاً ويضيف دراما إلى أي مظهر، كما ترون أعلاه، تبدو أساور الكفة أنيقة بشكل خاص مع الفستان الطويل.

أساور بسلسلة

بالإضافة إلى الأصفاد، أصبحت السلاسل رائجة بشكل خاص هذا الموسم، يمكنك اختيار سلسلة خفية أو اختيار خيار مكتنزة، اعتماداً على أسلوبك ومكان ارتدائه.

قلادة سلسلة

كانت قلادات السلسلة السميكة رائجة منذ عدة مواسم حتى الآن ولا تزال رائجة بشكل كبير لعام 2023، لذا، إذا كان لديكِ واحدة بالفعل، حان الوقت لارتدائها وإذا لم تفعلي، فقد ترغبين في شراء واحد ويمكنك ارتداء أي من الفساتين أو القمصان الخاصة بكِ.

خواتم عصرية

يعد إضافة خاتم كبير أو مجموعة من الخواتم طريقة رائعة لإضافة مظهر إلى أي من إطلالتك الحالية.



قلادة طبقات

إذا كنتِ تحبين المظهر البوهيمي، فسيعمل هذا بشكل مثالي بالنسبة لكِ تعتبر العقود ذات الطبقات مثالية لإضافة عنصر أنيق وخيلي.

قلادة بتصميم مميز

أفضل الإكسسوارات والمجوهرات لإضفاء مزيد من اللمعان

هذه طريقة سهلة لتحويل الفساتين والقمصان الموجودة لديكِ هي إضافة عقد مميز، اختاري قلادة كبيرة وجريئة، يمكنك ارتداؤها فوق بلوزاتك أو فساتينك العادية أو يمكنك دمجها مع نمط آخر.

قلادة تشوكر

يمكن أن يكون ارتداء التشوكر صعباً للبعض ولكن إذا كان لديكِ رقبة طويلة، فهي مثالية لجذب الانتباه إلى تلك المنطقة، يمكنك ارتداء الفساتين الخاصة بكِ أو ترك أزرار القميص مفتوحة.

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