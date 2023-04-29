توقعات مولود برج الحوت من السبت 29 نيسان إلى السبت 5 أيار 2023

مهنياً: لا تزال الكواكب تحميك وتعدك بالافضل وتقدم لك قدرات كثيرة وعزيمة كبيرة ومعنويات مرتفعة لذلك راهن على هذا الاسبوع الذي يحمل لك نعماً ومصادفات حلوة ومفاجآت ونجاحات مع تواجد القمر في الاسد يوم السبت في مربع فلكي مع الشمس من الثور من البيت الثاني بيت المال ما يجعل الفرح على ومعد معك فتنجح خطواتك وتجد نفسك متعدد الاتجاهات كثير الحركة منفتحا على الدنيا بثقة كبيرة بالنفس وبشجاعة نادرة

عاطفياً: وجود الزهرة في الجوزاء يبشر باسبوع رائع من الحب والانسجام والتناغم والوعود واللقاءات والعواطف الحارة المتبادلة وانت بالفعل تستحق جرعات كبيرة من الحب والاهتمام فلا خيبة أمل هنا ولا افكار سوداء تنغص عليك هناء اللقاءات بحيث تنعم جميع الروابط باستقرار مميز للعازب كثف اتصالاتك تصالح مع احبائك وتقرب من الاخرين قد تقع في الحب للمرة الاولى وربما ترتبط بخطوبة او زواج