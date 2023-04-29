توقعات مولود برج السرطان من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023

مهنياً: بداية اسبوع مالية رابحة تحمل مكاسب معنوية ومادية تجعلك تتقدم بكل ثقة فالجو العام ممتاز جدا والعامل الاهم هو المربعات الفلكية والمثلث الفلكي الترابي الذي يحمل معه نشاطا حركة امور بناءة شغل انجازات وانشغالات ومسؤوليات جديدة البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الاسد في البيت الثاني بيت المال بيت الشغل والمسؤوليات كل الاهتمامات تتمحور حول الحسابات وتتحدث عن عزيمة قوية ورغبة في تسريع الامور التي تتعلق بمواضيع مالية

عاطفياً: تصرف بهدوء ولطف في حياتك الشخصية والعائلية وكن رقيقا مع المحيط كي لا تسبب بازمة ولا تضخم الامور مع تواجد الزهرة في معاكسة برجك من الجوزاء فما عليك الا التحلّي بالموضوعية وعدم الانجراف وراء عواطفك الثائرة فالاجواء سلبية وغير سهلة للعازب, تكثر الضغوط العاطفية والصحية المتنوعة والانشغالات والهموم على المستوى الشخصي لذلك عليك ان تأخذ نفساً عميقاً قبل القيام بأية خطوة حاسمة كخطوبة او فسخ خطوبة