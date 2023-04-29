توقعات مولود برج الأسد من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023

مهنيا: يحالفك الحظ وتتقدم في مفاوضاتك للامام فتتألق وتجذب الاهتمام وتدهش الناس بحضورك ومبادراتك الناجحة فتسوي ما كان عالقا يوم السبت مع وجود القمر في برجك الذي يحمل معه نوع من اخبار حلوة وانفراجات تطورات جيدة فرصة ذهبية كي تسيطر على الاوضاع على ذوقك بحيث تعيش بداية فترة واعدة بارتياح بنجاحات مدرسية واكاديمية يوم مناسب للتقل والسفر فترة غنية بمشاريعها واحداثها البناءة

عاطفياً: تتنقل بغنج وتتلقى علامات الحب والاعجاب من الشريك والاهل بحيث تزداد شعبيتك وتتنوع نشاطاتك تحت تاثير الزهرة من الجوزاء فتبدو حياتك متناغمة جداً تشعر بالاستقرار اكثر قد تهتم بأحد افراد عائلتك وتسير الامور بشكل جيد للعازب, يكون المناخ العاطفي جيد جدا ورومنسي يتدخّل القدر للوقوف الى جانبك. وتسمع أخبار طيّبة ولقاءات جميلة