توقعات مولود برج الميزان من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023

مهنياً: لا تزال تسير على خط التعويض فتواصل احراز النجاحات مدعوما من الشمس وعطارد من الثور الزهرة من الجوزاء وبلوتون من الدلو ما يوفر لك فرص القيام بتغييرات مناسبة جدا وتعديلات فتخوض مجالات جديدة وتتعاطى مع افكار وخيارات مميزة وترى الامور من منظار اوسع فتقترب اكثر من اهدافك كذلك سوف تنطلق بقوة يوم السبت مع وجود القمر في الاسد ان كل التاثيرات تصب في مصلحة اعمالك فتتطور ظروفك بالاتجاه الصحيح

عاطفياً: لا شك ان الرومنسية لا تزال تخيم على حياتك العاطفية في هذا الاسبوع الواعد الذي يبشر بالفترة الافضل الذي يخلق مناخا رومنسيا مختلفا وسعادة وشعبية وجاذبية لا توصف تحت تاثيرات كوكب الحب من الجوزاء وتفرح للّقاءات الشخصية والاجتماعية للعازب باستطاعتك قلب الصفحة والتحضير للانتقال الى مرحلة جديدة أكثر متانة واستقرار