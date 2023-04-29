القاهرة - لايف ستايل
مهنياً: اسبوع واعد مثمر ومميز يزودك بافكار غنية وقدرات كبيرة على التفاهم والاقناع وتحقيق الاحلام فيكون النجاح حليفك اذا كنت تريد ان تطلق اي مشروع او القيام باية مبادرة الفرص متاحة لاحراز التقدم والتفوق وتعزيز الامور المالية لكن انتبه من المصاريف الايضافية البداية مع وجود القمر في الاسد يوم السبت الذي يحمل معه اخبارا غير منتظرة تعيد فتح الابواب امامك وفتح الافاق الكبيرة فيلمع نجمك مع اشراقة نارية جيدة وحب واخبار سارة مفرحة تجعلك تؤمن بنفسك وقدراتك
عاطفياً: يعاكسك كوكب الزهرة من الجوزاء ويتحدث عن اهتمامات شخصية وعائلية ملحة وطارئة قد تكون مرهقة لاعصابك او تسبب لك الانزعاج فتعيش بعض الانفعالات المعقدة وتبدو وكأنك قلقا على احد الاولاد اضبط انفعالاتك ولا تحاول القاء اللوم على الشريك للعازب وجود الزهرة في معاسة برجك يجعلك ميالا الى التورط في علاقة تهدد بالاخطار
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج القوس من السبت 29 نيسان إلى السبت 6 أيار 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.